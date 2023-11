Kampanyekan Gaya Hidup Ramah Lingkungan, Pertamina Eco RunFest 2023 akan Dimeriahkan 20.000 Peserta

PERTAMINA Eco RunFest 2023 akan dimeriahkan hampir 20.000 peserta baik pelari maupun peserta festival. Untuk kategori lari ada 4 kategori yang disiapkan yakni Family Run 1,5K (usia 7-12 tahun), Fun Run 5K (usia mulai 13 tahun), Race 10K (pelajar 13-16 tahun, umum 17-44 tahun dan master lebih 45 tahun) serta Half Marathon 21K (13-44 tahun untuk umum dan master usia 45 tahun ke atas). Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, tahun ini merupakan tahun ke-10 Pertamina menggelar Eco Run dengan menghadirkan kembali konsep sustainable living yang memberikan inspirasi lintas generasi dengan cara mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup ramah lingkungan. “Apresiasi yang sebesar-besarnya bagi para peserta lari dan festival yang sudah mendaftar melalui aplikai MyPertamina. Memperingati 10 tahun acara ini, tidak disangka tahun ini antusiasnya sangat tinggi semua tiket sold out. Dengan total sebanyak 10.000 pelari di Eco Run dan 8.500 peserta di Eco Fest,” ujar Fadjar dalam siaran resminya, Senin (13/11). Baca juga: Pertamina-IJTI Jakarta Gelar Lomba Menembak Antarwartawan Fadjar menambahkan, Pertamina Eco RunFest 2023 akan terus mengkampanyekan kepada masyarakat agar menyadari pentingnya lingkungan yang sehat, hijau dan berkesinambungan. Memanfaatkan sampah menjadi bahan bernilai ekonomi tinggi, mengurangi sampah plastik, menjaga agar bumi ini tidak semakin memanas dan diharapkan dengan kebiasaan baik ini, kita memberikan legacy untuk generasi mendatang. “Pertamina juga sudah melakukan transisi energi dan dekarbonisasi untuk keberlanjutan bumi, walaupun dengan berbagai tantangan, tapi Pertamina dengan komitmennya tetap melaksanakan program tersebut agar tercapai NZE atau net zero emission,” imbuh Fadjar. Tema Pertamina Eco RunFest 2023 adalah Energizing Your Move. Dengan semangat Energizing Your Move, Pertamina akan terus mengkampanyekan langkah baik untuk kebaikan bumi melalui Sustainable Living Concept yaitu gaya hidup yang berkelanjutan yang lebih sadar terhadap lingkungan sekitarnya, yang mau merubah perilakunya untuk kebaikan bumi, dan menyadarkan orang-orang sekitarnya yang dimulai dari keluarga untuk memulai bersama demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Baca juga: Program Jaga Pesisir Kita Pertamina Hulu Sanga-Sanga Turunkan Ilegal Fishing 80% “Masa depan bumi dan kehidupan yang berkelanjutan dapat kita capai jika kita berkolaborasi bersama dimulai dengan hal yang sangat mudah seperti mengurangi sampah plastik atau bahkan bisa memanfaatkan sampah organik dan non organik menjadi barang yang bernilai tinggi, memperbanyak menanam pohon, mengurangi pembakaran sampah di lingkungan sekitar, hingga menggunakan energi berkualitas yang ramah lingkungan,” papar Fadjar. Pertamina Eco RunFest ke-10 akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, pada 26 November 2023. Pertamina menyediakan total hadiah lebih dari 500 juta dan juga seluruh peserta Pertamina Eco Run berkesempatan memenangkan doorprize senilai ratusan juta rupiah. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (RO/S-3)

