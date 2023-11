Solusi untuk Kebutuhan Ibu dan Anak, FOMBEX 2024 Hadirkan Format Baru

MENYUSUL kesuksesan penyelenggaraan edisi perdana pameran FOMBEX Expo pada 5-9 Juli 2023 di ICE BSD City, dengan lebih dari 33.000 pengunjung dan menampilkan lebih dari 280 tenant exhibitor, FOMBEX dengan bangga menghadirkan terobosan baru untuk tahun 2024. FOMBEX 2024 akan menampilkan dua format acara yang berbeda, menawarkan pengalaman yang lebih segar dan menarik dalam rangka memberikan solusi terlengkap terhadap kebutuhan perawatan ibu dan anak. Format baru tersebut terdiri dari 'FOMBEX Market' dan 'FOMBEX EXPO' yang masing-masing diselenggarakan dengan tempat dan waktu yang berbeda. FOMBEX Market hadir dengan format bazar yang unik dan menyenangkan, dirancang khusus untuk menjadi destinasi kunjungan yang nyaman dalam memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, baik kebutuhan perawatan kesehatan maupun perlengkapan sehari-hari. FOMBEX Market yang akan diselenggarakan pada 1-3 Maret 2024 di City Hall, PIM 3 menjadi sebuah special event di pusat perbelanjaan ritel keluarga dengan arus pengunjung potensial yang tinggi dan berkelas. Baca juga: Asia Baby Children Maternity Expo Hadir 23-25 November City Hall PIM 3 merupakan destinasi favorit di Jakarta untuk penyelenggaraan special event produk beauty, fashion, personal care dan healthcare, sehingga FOMBEX Market 2024 selaras dengan ekspektasi pengunjung untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak. FOMBEX Expo akan kembali hadir untuk edisi kedua, digelar pada 7-11 Agustus 2024 di ICE BSD City. Selain menampilkan berbagai produk dan layanan belanja ritel, maupun peluang kemitraan bisnis, FOMBEX Expo juga akan menggelar serangkaian kegiatan selama 5 hari pameran, antara lain demonstrasi interaktif, diskusi ahli, kompetisi menarik dan sesi informatif. Dengan demikian terbuka luas kesempatan interaksi langsung para pengunjung dengan para exhibitor untuk mendapatkan solusi dan product knowledge maupun dengan para pakar spesialis yang akan memberikan pengetahuan berharga serta panduan tentang kehamilan, pengasuhan, dan perkembangan awal anak. Baca juga: Gandeng Pemkot Jaksel, Program SERASI Ajak Keluarga Beri Perhatian atas Peran Ibu “FOMBEX Market dan FOMBEX Expo mengusung tagline yang sama yaitu 'A Comforting Place for Mom & Baby to Every Needs', karena kedua format pameran ini menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh solusi yang tepat untuk setiap kebutuhan ibu dan anak. Hal ini memastikan suasana menjadi lebih bersahabat antara pengunjung dan exhibitor dalam mengakomodasi kebutuhan holistik ibu dan anak," papar Project Manager & Exhibition Leader FOMBEX Bintang Novita Sari, Jumat (10/11). "Tujuan kami adalah menciptakan pengalaman yang mendalam, melampaui pengalaman pameran konvesional, dan kami yakin format baru ini akan memenuhi janji tersebut," imbuhnya. FOMBEX 2024 akan menjadi perayaan dan perjalanan acara yang menggembirakan bagi semua peserta karena FOMBEX menawarkan lingkungan yang nyaman di mana kebutuhan perawatan ibu dan bayi dipenuhi secara komprehensif, memperhatikan kenyamanan dengan memberikan fasilitas yang didedikasikan untuk ibu dan anak seperti priority parking space, nursery room, mommies lounge, wheel chair, shopping trolley, dan priority line untuk memastikan pengalaman belanja yang tak terlupakan dan bermanfaat bagi setiap pengunjung. FOMBEX 2024 hadir bertepatan dengan trend pasar produk untuk kebutuhan ibu dan anak yang terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak. (RO/S-3)

