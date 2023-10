Program Unggulan Kabupaten Brebes Raih ECCNE Awards 2023

EARLY Childhood Care Nutrition and Education (ECCNE) Awards adalah penghargaan yang diberikan oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization-Regional for Food and Nutrition (SEAMEO REFCON) atau Organisasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara. Penghargaan ini diberikan untuk keberhasilan daerah dalam implementasi program percepatan penurunan stunting.

Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin mengatakan bahwa salah satu insiatif yang dijalankan adalah program Anakku Sehat dan Cerdas. Program ini berisi implementasi komponen pengasuhan anak yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik, juga perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.

Program Anakku Sehat dan Cerdas dilaksanakan dengan menggunakan modul sebagai acuan, yang kemudian diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai program di Kabupaten Brebes, hingga akhirnya keseluruhan inisiatif ini berhasil meraih ECCNE Awards 2023.

Baca juga: Wapres RI Beri Tanoto Foundation Penghargaan Program Percepatan Penurunan Stunting

"Materinya antara lain berisi Penerapan dan Pemantauan Program Anakku Sehat dan Cerdas berbasis Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), Perlindungan dan Keselamatan Anak, Pemenuhan Gizi Anak yang Optimal, Tatalaksana Terpadu Balita Sakit, Memahami Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dan Kebersihan Diri, serta Keamanan Pangan," ucap Urip.

Urip membeberkan bahwa sebelum covid-19, kasus stunting di Kabupaten Brebes mengalami tren penurunan, namun setelahnya justru menunjukkan peningkatan. Seiring dengan kenaikan kasus stunting, kemiskinan Kabupaten Brebes saat covid-19 juga meningkat, di mana hal ini ini berpengaruh pada akses pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Kabupaten Brebes yang rata-rata adalah lulusan SD dan SMP, pengetahuan tentang pangan bergizi pun terbatas.

"Informasi dalam modul Anakku Sehat dan Cerdas serta adanya panduan gizi menjadi bagian strategi kami dalam meningkatkan pengetahuan tentang pangan yang bergizi dan pola pengasuhan yang tepat," imbuhnya.

Baca juga: Komitmen Pemda dan Kolaborasi Semua Pihak Hantarkan Brebes Raih ECCNE Awards 2023

Menurutnya, pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi terpadu, yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang ditujukan langsung kepada kelompok sasaran tertentu yaitu balita, ibu hamil, remaja putri dan lainnya. Intervensi gizi spesifik telah terbukti dapat mengurangi stunting sebesar 30% melalui suplementasi dan fortifikasi, mendukung pemberian ASI eksklusif, penyuluhan tentang pola makan anak, perbaikan kekurangan gizi akut dan pengobatan infeksi.

Sedangkan intervensi gizi sensitif idealnya dilaksanakan melalui koordinasi dengan sektor diluar kesehatan, seperti ketahanan pangan, sanitasi dan lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Keberhasilan intervensi gizi sensitif ini menyumbangkan 70% terhadap penurunan angka stunting. Kegiatan yang termasuk dalam program intervensi gizi sensitif meliputi sanitasi dan air bersih pada rumah tangga, dan pemberian bantuan sosial.

Salah satu fokus kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Brebes adalah intervensi spesifik adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi baduta stunting dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK). Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor B/1364/050/V/2023 tentang Petunjuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Baduta Stunting dan Tablet Tambah Darah Bagi Ibu Hamil KEK/Anemia.

Baca juga: Sesuai Deklarasi ASEAN, Pengembangan Anak Usia Dini Harus Holistik Integratif

Selain itu ada Gerakan Atasi Stunting Donasi Telur (GASPOL). Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan pemberian telur kepada sasaran baduta stunting dan ibu hamil KEK. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1051 Tahun 2023.

"Saat ini capaian GASPOL telah berjalan sejak bulan April 2023 dan sampai September telah ada 212.531 butir telur hasil donasi. Donatur GASPOL adalah karyawan OPD, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta," jelas Urip.

Kemudian, ada juga program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), PMT bagi balita stunting dan Bumil KEK melalui Dana Desa. Desa harus memberikan PMT dengan menggunakan dana desa, berupa panganan lokal bergizi seimbang selama 90 hari.

Berikutnya adalah gerakan Intensif Minum Susu dan Makan Telur (Gerimis Telur), berupa gerakan moral yang memotivasi masyarakat minum susu dan makan telur secara teratur kepada balita, baduta, dan ibu hamil. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan dan membentuk generasi yang unggul dan berkualitas.

"Ada juga Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri yang mengandung protein untuk ibu hamil dan balita," tambahnya.

Lebih lanjut, kata Urip, fokus intervensi sensitif adalah pembangunan jamban dan air bersih pada kelompok masyarakat miskin ekstrem dan keluarga berisiko stunting. Sebagai bagian dari strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting, Kabupaten Brebes mengadakan sesi parenting pada lembaga PAUD dengan berbagaai metode seperti diskusi.

Selain itu, Khotbah Jumat dengan mengangkat Materi Kesehatan dan Gizi digunakan untuk mengenalkan pengertian dan faktor penyebab stunting, masalah gizi dan kesehatan ibu anak di Kabupaten Brebes, pentingnya 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), pencegahan gizi buruk pada anak, serta program imunisasi.

Ada pula Rias Canting (Perias Cegah Stunting) yang merupakan salah satu implementasi pilar kedua Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) yaitu Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku. Lewat program ini, perias dilatih tentang pencegahan stunting dan dibekali Modul Rias Canting yang berisi tentang berbagai pesan penanganan stuntung, seperti cegah perkawinan anak, kesehatan reproduksi remaja, tablet tambah darah saat kehamilan, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, KB pasca persalinan, suami siaga, ASI ekslusif, imunisasi dasar lengkap, pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), akta kelahiran dan pemberian makanan bayi dan balita serta perkembangan anak.

Selanjutnya, pembuatan film pendek tentang stunting, penyebaran baliho yang berisikan pesan-pesan pencegahan stunting, media ajar untuk keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) tentang pencegahan stunting, siaran radio Moci Bareng Uwane dengan tema stunting, dan sosialisasi pesan kunci melalui alat pengatur lalu lintas.

Dalam program-program KPP ini Kabupaten Brebes juga bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Sejak 2020, Kabupaten Brebes dan Tanoto Foundation mendorong perubahan perilaku dalam rangka pencegahan stunting melalui penyusunan regulasi dan rencana aksi strategi komunikasi perubahan perilaku (Peraturan Bupati Nomor 92 tahun 2022).

Tanoto Foundation juga memberikan penguatan kapasitas kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Kluwut dan Desa Negla, Pendampingan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan juga membangun pusat layanan pengasuhan anak usia dini yang disebut dengan program Rumah Anak SIGAP di Desa Kluwut.

Untuk memonitor pemberian PMT dan GASPOL, Kabupaten Brebes membangun aplikasi e-Stunting pada SAMBANG (aplikasi sinkronisasi skema dan data bantuan sosial) dan dimonitor melalui SAPULADA (Satu Pintu Layanan Data). Aplikasi e-Stunting SAMBANG adalah menu di dalam SAPULADA yang dikembangkan untuk memonitor perkembangan intervensi stunting di Kabupaten Brebes.

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah bidang perencanaan dapat melihat perkembangan intervensi stunting sampai dengan tingkat desa pada aplikasi tersebut. "Saat ini dapat dilihat progres baduta stunting yang telah diintervensi dari bulan Juni ada sebanyak 1.067 baduta yang kami berikan PMT rutin selama 90 hari, di mana 655 di antaranya sekarang telah berstatus tinggi badan normal. Sebanyak 1.207 baduta telah menerima GASPOL setiap bulannya," jelasnya.

Urip menambahkan bahwa keberhasilan Brebes dalam implementasi program-program penanganan stunting tentu saja tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah Tanoto Foundation yang sudah menghadirkan program Rumah Anak SIGAP di kabupaten itu sejak tahun 2020 lalu. Pihak Tanoto Foundation juga turut memberikan sosialisasi secara luas kepada masyarakat Brebes.

Harris Iskandar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku salah satu juri dalam ECCNE Awards 2023 menilai bahwa program-program penanganan stunting di Brebes bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

"Program-program di Brebes itu kalau kita lihat bisa diimbaskan ke daerah lain. Dengan berbasiskan pangan lokal dan adanya komitmen serta dukungan semua pihak, Brebes bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia," ujar Harris.

Sementara itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Irma Ardiana juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Brebes. "Mereka punya kemampuan meningkatkan manfaat dari inovasi, juga memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Inovasi yang mereka lakukan pun diupayakan punya dampak keberlanjutan," tutur Irma. (RO/S-3)