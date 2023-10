Situs SSCASN Error saat Diakses? Begini Cara Mengatasinya

BANYAK alasan di balik kesalahan login di platform SSCASN, khususnya saat periode pendaftaran CPNS ditutup. Calon pelamar mengalami ketidaknyamanan ketika mencoba mengakses SSCASN yang sepertinya tak dapat dijangkau.

Saat mencoba membuka akun SSCASN, pesan yang muncul adalah Application is Not Available. Namun, mengapa terjadi kesalahan saat login di SSCASN?

Ternyata, ada beberapa faktor yang berkontribusi, termasuk masalah pada sistem internet dan volume besar data pelamar yang menyebabkan kegagalan pada situs pendaftaran SSCASN. Berikut langkah mengatasi saat login SSCASN eror:

Cara Mengatasi SSCASN error

1. Hapus Cache

Kadang-kadang, cache dan cookies yang tersimpan di browser Anda dapat menyebabkan masalah saat login ke SSCASN BKN.

Cobalah untuk menghapus cache dan cookies browser Anda, lalu coba login kembali.

2. Coba untuk Menunggu

Ketika Anda mengalami masalah login yang tidak dapat diatasi dengan langkah-langkah di atas, kemungkinan ada masalah dengan server SSCASN BKN itu sendiri. Jika ini terjadi, maka Anda dapat menunggu hingga sistem kembali normal atau mengunjungi situs web resmi BKN agar mendapatkan informasi terbaru tentang status sistem.

3. Hubungi Pihak BKN

Jika Anda sudah mencoba semua langkah di atas namun masih mengalami masalah login yang tidak dapat diatasi, segera pihak SSCASN BKN.

Anda dapat mencoba berinteraksi dengan mereka melalui nomor 021-80882815 maupun media sosial Facebook, Twitter, & Tiktok: @BKNgoidsosial.

Demikianlah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah login SSCASN BKN. (Z-10)