Polimedia Gelar Seminar Internasional Penguatan Industri Kreatif

POLITEKNIK Negeri Media Kreatif (Polimedia) menjadi tuan rumah Jakarta International Conference on Multidisciplinary Studies towards Creative Industries (Jicoms) 2023. Seminar internasional ini menjadi wadah dan saran untuk mengembangkan industri kreatif sebagai bagian dari penguatan bonus demografi 2045 mendatang.

Direktur Polimedia Tipri Rose Kartika mengatakan bahwa industri kreatif merupakan ekonomi masa depan. Maka sudah seharusnya mengembangkan dari sisi akademis. "Polimedia sebagai perguruan tinggi vokasi khusus melahirkan SDM industri kreatif, menjadikan Jicoms ini sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif," kata Tipri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/10).

Chairman Jicoms 2023 Mawan Nugraha mengatakan, sebanyak 80 peserta yang terdiri atas akademisi dan praktisi di industri kreatif mengirimkan hasil penelitian mereka. Berdasarkan data tersebut, terdapat 18 perguruan tinggi yang datang dari delapan negara.



Bertemakan 'Developing Sustainable Research to Strengthen Creative Industries', Jicoms 2023 menghadirkan pembicara dari bergagai negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Polandia, dan Jerman. "Hasil seminar ini akan kami publikasikan terindeks WOS (The Web of Science) sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat lebih luas," jelas Nugraha.

Dia menambahkan, Jicoms tahun ini merupakan kali kedua dilaksanakan oleh Polimedia. Seminar ini diharapkan dapat digunakan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun praktisi dalam meningkatkan kualitas industri kreatif di Indonesia.

Seminar ini juga membuka peluang untuk peningkatan ide dan literasi terkait perkembangan teknologi dan media yang sangat cepat saat ini.

Jicoms 2023 merupakan rangkaian dari kegiatan Dies Natalis ke-15 Polimedia. Seminar internasional ini mewujudkan bahwa Polimedia semakin siap untuk berkontribusi dalam kancah global. Selain itu juga membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan industri kreatif di Tanah Air. (RO/I-2)