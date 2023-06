Lagu Daerah Papua Beserta Lirik dan Makna

SELAIN memiliki tradisi unik dan alam yang indah, kesenian dan budaya Papua banyak dituangkan dalam bentuk tarian yang diiringi dengan nyanyian. Lagu Papua yang dinyanyikan ternyata tidak hanya berisi kumpulan lirik yang berirama tetapi juga mengandung pesan dan nasihat kepada pendengarnya.

Hal itu ditemukan oleh penelitian Ummu Fatimah Ria Lestari dalam jurnalnya yang berjudul Unsur Didaktis dalam Syair Lagu Rakyat Papua yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua dan dan Provinsi Papua Barat. Ada beberapa lagu daerah yang terkenal, seperti Lagu Apuse dan Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah Papua. Berikut beberapa lagu daerah dari Papua.

1. Sajojo.

Sajojo ialah salah satu lagu daerah Papua yang populer hingga ke wilayah Barat Indonesia. Lagu ini juga memiliki tarian khas yakni tarian sajojo.

Baca juga: 10 Contoh Lagu Daerah Jawa Tengah dan Liriknya

Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang berparas cantik jelita. Gadis ini sangat disayangi oleh kedua orangtuanya. Karena kecantikannya, gadis ini akhirnya menjadi seorang kembang desa yang ingin dipinang kaum pria.

Berikut lirik lagu Sajojo.

Sajojo, sajojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Sajojo, sajojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Kuserai, kusaserai, rai-rai-rai-rai

Kuserai, kusaserai, rai-rai-rai-rai

Inamgo mikim ye

Kia sore, kiasa sore, ye-ye

Inamgo mikim ye

Kia sore, kiasa sore

Sajojo, sajojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Sajojo, sajojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Kuserai, kusaserai, rai-rai-rai-rai

Kuserai, kusaserai, rai-rai-rai-rai

Inamgo mikim ye

Kia sore, kiasa sore, ye-ye

Inamgo mikim ye

Kia sore, kiasa sore

2. Yamko Rambe Yamko.

Lagu daerah Papua selanjutnya ialah Yamko Rambe Yamko. Lagu ini kerap dijadikan materi pelajaran kesenian di tingkat sekolah dasar.

Baca juga: Lirik Lagu Daerah Terpopuler

Lagu Yamko Rambe Yamko punya lirik yang cukup sederhana dan mudah dinyanyikan. Lagu ini menceritakan tentang pengorbanan seorang pahlawan bangsa yang gagah berani.

Berikut lirik lagu Yamko Rambe Yamko.

Hee yamko rambe yamko aronawa kombe

Hee yamko rambe yamko aronawa kombe

Teemi nokibe kubano ko bombe ko

Yuma no bungo awe ade

Teemi nokibe kubano ko bombe ko

Yuma no bungo awe ade

Hongke hongke hongke riro

Hongke jombe jombe riro

Hongke hongke hongke riro

Hongke jombe jombe riro

3. Apuse.

Lagu daerah Papua yang terkenal lain ialah Apuse. Lagu yang cukup mengharukan karena dalam liriknya menggambaran kerelaan seorang kakek terhadap cucunya yang harus merantau ke negeri orang bernama Doreri.

Berikut lirik lagu Apuse.

Apuse kokon dao

Yarabe soren doreri

Wuf lenso bani nema baki pase

Apuse kokon dao

Yarabe soren doreri

Wuf lenso bani nema baki pase

Arafabye aswarakwar

Arafabye aswarakwar

4. Torang Bisa.

Lagu daerah Papua berikutnya berjudul Torang Bisa. Lagu ini disenandungkan pada pelaksanaan PON XX Papua 2021 lalu.

Lagu Torang Bisa dinyanyikan oleh Vien Mangku dan diciptakan oleh Hebat Fatahilah. Makna yang terkandung di dalamnya yaitu untuk menanamkan jiwa sportivitas dan menyatukan perbedaan.

Berikut lirik lagu Torang Bisa.

Ooo ooo torang Bisa

Mari satukan perbedaan

Ooo ooo kita bisa

Tanamkan jiwa sportivitas

Dari Timur Indonesia

Ku menyambutmu dalam damaikan hadirmu

Bersatu dalam semangat

Serukan persatuan wahai anak bangsa

Uh uhuu Uh uhuu Uh uhuu

Walau tubuh penuh peluh ku akan tetap terus untuk bertahan

Walau kaki t'rasa lelah

Tetap melangkah tuk' menjadi pemenang

Ooo ooo Torang Bisa

Mari satukan perbedaan

Ooo ooo Kita Bisa

Tanamkan jiwa sportivitas

Let's go

Mari bersatu, meraju, meraih juara tumbuhkan semangat dalam jiwa raga

Mari kita bersama satukan perbedaan

Melangkah searah meraih kemenangan

Berlari melaju jadi nomor satu

Semangat juara Garuda di dadaku

Berada di ujung Timur Indonesia

Ku tak perdulikan walau berbeda-beda suku

Papua bagian penting Indonesia

Mari kita rayakan bersama sama

Kita berlomba dari start sampai finish

Yo indonesia put your hands up like this

Keringat mengalir deras gambaran hasil kerja keras

Tanpa batas para atlet berlomba untuk jadi yang pertama

Tetap searah untuk banggakan Indonesia

Walau tubuh penuh peluh

Ku akan tetap terus untuk bertahan

Walau kaki terasa lelah

Tetap melangkah untuk jadi pemenang

Ooo ooo Torang Bisa

Mari satukan perbedaan

Ooo ooo Kita Bisa

Tanamkan jiwa sportivitas

Ooo ooo Torang Bisa (Ooo ooo Torang Bisa)

Mari satukan perbedaan

Ooo ooo Kita Bisa

Tanamkan jiwa sportivitas (jiwa sportivitas)

Kita semua saudara angkat tanganmu untuk Indonesia

5. E Mambo Simbo.

E Mambo Simbo menceritakan tentang kebahagiaan atas pertemuan seorang ayah dan anaknya. Pasalnya, anaknya yang bernama Mambo telah lama hilang di hutan.

Sekembalinya Mambo, ayah dan seluruh masyarakat yang ada di Papua merasakan kegembiraan. Berikut lirik lagu E Mambo Simbo.

E Mambo Simbo

E Mambo Simbo

E Mambo Simbo

E ... Mambo Simbo

Mambo Simbo

E Mambo Simbo

E ... Mambo Simbo

Mambo Simbo

Mambo yaya yaya e ...

Mambo yaya yaya e

Mambo yaya yaya e ...

Mambo yaya yaya e

6. Rasine Ma Rasine.

Rasine Ma Rasine memiliki makna kegembiraan. Karenanya, lagu daerah Papua ini kerap dinyanyikan saat mengiringi upacara adat dan pertunjukan tari.

Selain itu lagu ini juga dijadikan sebagai media komunikasi dan pengiring tarian saat pertunjukan. Berikut lirik lagu Rasine Ma Rasine.

Yakondo arfak bonbekaki

yamambe mansinam swani wanda

yaswar murabe ayena ...

rars syabo soren ya ... dawasi

Yakondo arfak bonbekaki

yamambe mansinam swani wanda

yaswar murabe ayena ...

rars syabo soren ya ... dawasi

swania ibrin ido

Mgari yena nadai Ro Sneri

Ayaine Awak Monda

Manseiso Nari Bemam Aya

Rasine Ma Rasine

Mboi Meser Ido Rosai Sonari

Yakan Be Robeyan

Yakondo arfak bonbekaki

yamambe mansinam swani wanda

yaswar murabe ayena ...

rars syabo soren ya ... dawasi

Yakondo arfak bonbekaki

yamambe mansinam swani wanda

yaswar murabe ayena ...

rars syabo soren ya ... dawasi

swania ibrin ido

Mgari yena nadai Ro Sneri

Ayaine Awak Monda

Manseiso Nari Bemam Aya

Rasine Ma Rasine

Mboi Meser Ido Rosai Sonari

Yakan Be Robeyan

Rasine Ma Rasine

Mboi Meser Ido Rosai Sonari

Yakan Be Robeyan

7. Sup Mowi Ya.

Lagu daerah Papua berjudul Sup Mowi diciptakan Arnold Clemens AP. Lagu ini memiliki simbol nasionalisme seseorang yang berada di Tanah Papua.

Berikut lirik lagu Sup Mowi Ya.

Awin kamam sye ai awin supinema

Dorek arwo sonai arwo nafur karkar

Aibon bonjos be suranda

kyamara brino arwo

Ai awino sye ai awin, sup mowiya

Awin kamam sye ai awin supinema

Orya isyun imbruk mura ifur karkar

Sarai besob nin ya isik,

kyamara brin mandira

Ai awino sye ai awin sup mowiya

8. Diru Diru Nina.

Diru Diru Nina yang menceritakan tentang sebuah doa yang dipanjatkan untuk masyarakat daerah agar kuat dan tahan uji terhadap semua tantangan. Berikut lirik lagu Diru Diru Nina.

Diru Diru Nina . . O . . Wa

Sawape Diru Nina

Nina O . . .

Diru Diru Nina . . O . . Wa

Sawape Diru Nina

Nina O . . .

Amai Yenusi Rumape Siripe . . . A

Sawape Diru Nina, Nina O . . . .

Amai Yenusi Rumape Siripe . . . A

Sawape Diru Nina, Nina O . . . .

Diru Diru Nina . . O . . Wa

Sawape Diru Nina

Diru Diru Nina . . O . . Wa

Sawape Diru Nina

Nina O . . .

Amenya Akenya

Amenya Akenya

Danioyo . . . Dan Seno

Datousa Sesega . . .

Amenya Ba Akenya Ba

Danioyo . . . Dan Seno

Datousa Sesega . . .

9. Paik Akori.

Lagu selanjutnya yang berasal dari Papua adalah Paik Akori. Lagu ini bercerita tentang seorang perantau yang sedang merindukan kampung halamannya.

Diceritakan bahwa seorang perantau meninggalkan daerahnya demi mencari ilmu. Kemudian ilmu yang ia dapatkan di perantauan digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di kampungnya.

Ingin menyanyikan lagu Paik Akori? Berikut liriknya.

Pasi barekna paik akori, paik beyun yaswar muraro

Rar's beyun yabe sonai yamam sup rik nadairo

Yarir yaburo bubes ayena, sarai ayena yendisarena

Be sup amberi murem mambarek nam fawawi

Yor fa sinan kamasan rwama ya besoruya

Insa yasari yamnis kabarek, sondui kabarek

Insa yakaber raso yakaber,

Bebur bes bosen saprop ayena

Yoma yaker yanap yamundo mob ayena

Pasi barekna paik akori, paik beyun yaswar muraro

Rar's beyun yabe sonai yamam sup rik nadairo

Yarir yaburo bubes ayena, sarai ayena yendisarena

Be sup amberi murem mambarek nam fawawi

Yor fa sinan kamasan rwama ya besoruya

Insa yasari yamnis kabarek, sondui kabarek

Insa yakaber raso yakaber,

Bebur bes bosen saprop ayena

Yoma yaker yanap yamundo mob ayena

10. Wemir Wonda.

Lagu daerah Papua selanjutnya yaitu Wemir Wonda. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Wem Meosido. Lagu ini menggunakan bahasa Biak. Lagu ini masuk dalam kategori klasik dan abadi alias tembang.

Berikut lirik lagu Wemir Wonda.

Insose wakyar aya bake

Indiri farem wos mumaba

Insose ayama yaswar au kaku

Wemir monda sye wemir monda

Insose waswar aya bake

Indiri wawos ra diriandi

Ayama waswarau yaswaraukaku

Wemir monda sye wemir monda

Wos kukofen ro yendi sare

Marandan kubena ro siser befawawi

Suser bramin ro ras nauwara

Inema kuna nabe swarapepen

Yaswar au yaswar kaku

Wemir monda sye wemir monda

Insose wakyar aya bake

Indiri farem wos mumaba

Insose ayama yaswar au kaku

Wemir monda sye wemir monda

Insose waswar aya bake

Indiri wawos ra diriandi

Ayama waswarau yaswaraukaku

Wemir monda sye wemir monda

Wos kukofen ro yendi sare

Marandan kubena ro siser befawawi

Suser bramin ro ras nauwara

Inema kuna nabe swarapepen

Yaswar au yaswar kaku

Wemir monda sye wemir monda

11. Akai Bipa Mare.

Akai Bipa Mare ialah lagu daerah Papua yang dipopulerkan oleh Membesak. Lagu ini bercerita tentang pemuda harapan bangsa.

Berikut lirik lagu Akai Bipa Mare.

Akai bipa mare

Atamare mare raure

Akai bipa mare

Atamare mare raure

Karya desa anamore

Pokani mau waya ima moko maku

12. Padaidori.

Lagu yang cukup terkenal di daerah Papua selanjutnya adalah Padaidori. Padaidori diambil dari nama pulau di Kabupaten Biak Numfor.

Berikut lirik lagu Padaidori.

Aimando mios yedi padaido

Adirwai mowi bedawu nawa

Fafisu yabe kapira ro mnu yedi

Sinan apus sube manmin ya rao

Payamyum sawarwar subena

Yaswar su ara

Padaidori mios yedi au monda

Ro sup bondi yaswar ma yamander

Man yaine yaro sup bondi

Saneri 'fur saneso rao

Ras risa na yakaber mura ro

Be aimando mios kasun ayedi

Bosen inasmano insareko

Yaswar na ara

Padaidori yasuri yabaro

Yen bepioper yas yamasasi ro

Bape sye ara fabye

Inema yabor yayera

Marisen bepon nawayan naburo

Apus mangganggun ayesu suburo

Adirwai mowi menui bepon o

Yaswarna ara

13. Sye Insose.

Lagu selanjutnya yang berasal dari Papua ialah Sye Insose. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya.

Berikut lirik lagu Sye Insose.

Insose rasinema wayun waburo

Waburbe supo bondina

Insose rasinema wayun maburo

Waburbe supo bondina

Sondayu yan rayu

Kube mura mumaro

Yan rayu sondayu

Kube mura mumaro

Sye... e.. e..ro

Insos was war ya bake

Sye... e.. e..ro

Insos yas war au rao

14. Wesupe.

Wesupa ialah salah satu lagu wajib daerah Papua. Lagu ini memberikan semangat untuk bangkit dari kegagalan.

Lirik lagu Wesupe.

Wesupe dasiru

Odaiwa syo era

Denere dai sanesoi

Kewera na womda, sanesoi

Minggebae dese syaiso

Wesupe unten tasuare

Kutebo wama soweram sasorai

Be worio inyai ityai su

Wesupe ero suu wewa

15. Eme Neme Yauware.

Eme Neme Yauware merupakan lagu daerah Papua yang sering dilantunkan dalam berbagai kegiatan di Mimika. Lagu ini kerap dinyanyikan baik dalam kegiatan sekolah, organisasi hingga pemerintahan.

Eme Neme Yauware memiliki arti bersatu dengan saudara dalam membangun. Berikut lirik lagu Eme Neme Yauware.

Derap-derap langkah meniti impian karya anak bangsa

Padamu persada anak cucu kita ingin ku sembahan

Terbit matahari dari timur sana kuikut menyapa

Menyinari pusaka taman eden kedua di tanah Papua

Rencana strategis sebagai tolak ukur membangun papua

Visi dan misi dorongan terpadu menuju cita-cita

Dua ribu sebelas rancangan tujuan prestasi perdana

Bangun seluruh kampungku, budayakan masyarakatku

Untuk mandiri sejahtera...

Eme Neme Jauware...

Eme Neme Jauware...

Bersatu bersaudara kita membangun tanah Papua

Eme Neme Jauware...

Eme Neme Jauware...

Biarlah tangan Tuhan memberkati tanah

Papua tercinta

16. Waniambey.

Lagu daerah Papua selanjutnya berasal dari kampung Tobati, teluk Toutefa Jayapura. Lagu ini berjudul Waniambey.

Lagu ini menggambarkan tentang keindahan kampung Tobati. Liriknya menceritakan tentang Kampung Tobati yang indah dan bersih.

Nah berikut lirik lagu Waniambey.

Oh hai mokho rahiat

Rahiat jom

Inggros nuk khai rin

Tadit's miar birt' bat

Waniambey waniambey...

Ari-ari neru siya

Mokhoiruk waniambey...

Ardi injat cet'rot's bey

Neru siya mokhoiruk

Oh hai mokho rahiat

Rahiat jom

Badin nok khai rin

Tadit's miar birt' bat

Waniambey waniambey...

Ari-ari neru siya

Mokhoiruk waniambey...

Ardi injat cet'rot's bey

Neru siya mokhoiruk

17. Wampasi Wambare.

Lagu daerah Papua selanjutnya ialah Wampasi Wambare. Lagu ini juga menggambar keindahan daerah di Papua.

Lagu Wampasi Wambare bercerita tentang kerinduan seseorang pada keindahan dan suasana pantai di Biak pada saat air surut. Berikut lirik lagu Wampasi Wambare.

Wampasi Syor Wambarek

Beyun Parareyo

Ruama wuno mayaine

Yaro Sub Bondi

Wampasi Syor Wambarek

Beyun Parareyo

Ruama wuno mayaine

Yaro Sub Bondi

Derider dan Dama

Sunisun dan Dema

Mansibin Kasun Sya Syor yaye yaye Sibo

Sibe Sirabe...

Mansibin Kasun Sya Syor yaye yaye Sibo

Sibe Sirabe...

Sibe Sibe Sirabe...

Sibe Sibe Sirabe...

18. Boven Digoel yang Kucinta.

Lagu daerah Papua lain yang menggambarkan keindahan alam Papua ialah Boven Digoel yang Kucinta. Lagu ini diambil dari nama daerah yang ada di Papua.

Lagu ini bercerita tentang keindahan alam Kabupaten Digoel. Selain itu, lirik dalam lagu ini juga menggambarkan penginggalan-peninggalan bersejarah yang tersimpan di Digoel.

Berikut lirik lagu Boven Digoel yang Kucinta.

Awal ku jejakkan kaki,

Untuk yang pertama kali di kota ini,

Kota yang bersejarah,

dalam catatan sejarah Indonesia...

Ada penjara Boven Digoel,

Tempat Bung Hatta diasingkan,

di masa perjuangan kemerdekaan,

melanda persada nusantara...

Ada gunung Kereom mengandung tambang emas,

di perut bumi Boven Digoel,

Usaha Perkayuan,

di Asiki, Distrik Jair...

19. Persipura.

Selain bercerita tentang kehidupan, keindahan alam, hingga percintaan, masyarakat Papua juga memiliki lagu bagi tim sepak bola kebanggaan yakni Persipura. Lagu daerah Papua ini kerap dinyanyikan saat Persipura berlaga.

Berikut lirik lagu Persipura.

Orang telah tau, semua pun tau di lapangan hijau,

kini tlah muncul di ufuk timur, mutiara hitam,

Timo Kapisa, Johanes Auri, dan kawan-kawannya,

bermain gemilang, menerjang lawan dan selalu menang.

Persipura, mutiara hitam,

Persipura, selalu gemilang,

Tiada disangka tiada diduga akan semua itu,

mereka gemilang di lapangan hijau, semua gembira...

Timo Kapisa, Johanes Auri, dan kawan-kawannya,

bermain gemilang, menerjang lawan dan selalu menang,

Persipura, mutiara hitam,

Persipura, selalu gemilang,

Tiada disangka tiada diduga akan semua itu,

mereka gemilang di lapangan hijau, semua gembira...

Syalalalalala, lalalalala,

lalalalala, lalalalala...

Ada Suku Kombay, Ada Suku Koroway,

Di puncak Pohon Nan Tinggi,

Di lintasi oleh sungai Digoel,

Meliuk bagai seekor naga raksasa...

Kota Tanah Merah,

ibukota kabupaten Boven Digoel,

tercatat dalam sejarah perjuangan,

bangsa, Indonesia...

kota Tanah Merah

mari menyongsong masa depan yang cerah,

bersama bapak Yusak Yaluwo,

Boven Digoel yang kucinta di dalam sanubariku...

20. Tanah Papua.

Lagu asal pupua berikutnya berjudul Tanah Papua. Lagu kebangsaan anak timur ini diciptakan oleh Edo Konologit. Menceritakan tentang kekayaan alam, masyarakat dan budaya Papua yang indah.

Berikut lirik lagu Tanah Papua.

Tanah Papua tanah yang kaya,

Surga kecil jatuh ke bumi,

Seluas tanah sebanyak madu,

Adalah harta harapan...

Tanah papua tanah leluhur,

Disana aku lahir,

Bersama angin bersama daun,

Aku di besarkan...

Hitam kulit keriting rambut aku Papua,

Hitam kulit keriting rambut aku Papua,

Biar nanti langit terbelah aku Papua,

Oooh, Oooh...

Tanah Papua tanah yang kaya,

Surga kecil jatuh ke bumi,

Seluas tanah sebanyak madu,

Adalah harta harapan...

Tanah papua tanah leluhur,

Disana aku lahir,

Bersama angin bersama daun,

Aku di besarkan...

Hitam kulit keriting rambut aku Papua,

Hitam kulit keriting rambut aku Papua,

Biar nanti langit terbelah aku Papua...

21. Nuru Aipani.

Nuru Ai Pani merupakan lagu tradisional masyarakat Kamoro, yaitu suku terbesar di Timika, Papua Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan seorang anak kepada orang tuanya yang sering bekerja setiap hari untuk mencari ikan dan sagu. Anak itu merindukan orang tuanya tetapi juga mengerti alasan mereka harus pergi.

Nuru ai pani..

e naya nikiyaya

Nuru ai pani..

e naya nikiyaya

Amata eraka apawa meramiti....

Ooo... enai nikiya,

Ni mao mane...

Oooo..enai nikiya

Ni mao mane...

(Z-2)