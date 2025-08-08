Festival Bedhayan, Salah Satu Upaya Pelestarian Mahakarya Budaya Nusantara

Festival Bedhayan(MI/HO)

FESTIVAL Bedhayan kembali hadir untuk kelima kalinya, mengangkat tema Panca Utsava Bedhayan. Acara ini digelar melalui kerja sama antara Laskar Indonesia Pusaka, Jaya Suprana School of Performing Arts, dan Swargaloka akan berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, pada 9 Agustus 2025. Hadirnya festival ini menjadi salah satu upaya pelestarian mahakarya budaya Nusantara, khususnya seni tari klasik Jawa.

Penasihat Festival Bedhayan dari Swargaloka, Suryandoro, mengatakan, Bedhayan merupakan seni tari yang memiliki makna mendalam dan berbeda dengan tarian lainnya.

“Bedhayan itu meditatif. kalau tari Jawa lain kepentingannya untuk hiburan atau penyambutan. Tarian ini, kalau dirasakan dengan baik, membuat kita seolah-olah menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Suryandoro dalam jumpa pers Festival Bedhayan di GKJ, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

Ia menambahkan, Festival Bedhayan juga hadir untuk menciptakan keseimbangan hidup di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini.

"Kita berjuang secara konsisten untuk selalu memberikan keseimbangan, baik bagi bangsa maupun budaya, lahir dan batin,” ujar Suryandoro.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Bedhayan 2025, Alyawati Sarwono, menjelaskan bahwa festival ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Bedhayan lebih luas, khususnya kepada generasi muda.

“Bedhayan itu sangat tersegmentasi dan penggemarnya terbatas. Kalau kami tidak mengadakan kegiatan seperti ini, saya khawatir akan punah. Festival ini hadir untuk mewadahi sanggar-sanggar dan para penari Bedhayan, terutama generasi muda,” ucap Alyawati.

Selama lima tahun terakhir, Festival Bedhayan telah menjadi wadah inspiratif bagi seniman, budayawan, akademisi, hingga generasi muda untuk menggali nilai filosofis, simbolis, dan spiritual dari tari Bedhayan.

Tahun ini, festival mengusung semangat refleksi dan kolaborasi, menjadikan panggung budaya sebagai ruang bertemunya berbagai generasi dalam merawat warisan luhur bangsa.

Festival Bedhayan diharapkan mampu melestarikan seni tari ini sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, meningkatkan apresiasi masyarakat, memberikan edukasi budaya bagi generasi muda, serta mendorong pariwisata budaya yang memperkuat posisi seni tradisional Indonesia di mata dunia.

Festival Bedhayan 2025 menghadirkan: Lokakarya Bedhayan Hagoromo sebelum hari H yang berlangsung pada 5 Agustus 2025. Lokakarya yang dibawakan oleh Didik Nini Thowok sebagai pembicara dan Maria Darmaningsih sebagai pemandu acara turut melibatkan perwakilan dari masing-masing grup tari.

Penampilan Tari Enggang dibawakan oleh grup tari Armonia Choir Indonesia pimpinan Giok Hartono membuka acara di Gedung Kesenian Jakarta.

Tarian ini merupakan kreasi baru yang mengacu pada budaya suku Dayak Kenyah. Penampilan komunitas dan sanggar seni dalam dua kategori: Pelestarian (tari Bedhayan tradisional) dan Pengembangan (tari Bedhayan ciptaan baru). Komunitas dan sanggar yang berpartisipasi di antaranya:

Jaya Suprana School of Performing Arts membawakan “Bedhayan Tembang Alit” Selaras Cipta Purusatama mebawakan “Bedhayan Matirta Suci Usada Waluyaning Praja” Arkamaya Sukma I membawakan “Bedhaya Sukoharjo” Komunitas Kebaya Menari membawakan“Bedhayan Kusuma Aji” The Ary Suta Center Dance Academy membawakan “Bedhayan Kenya Laksita Kertabumi” Cipta Art Production membawakan“Bedhaya Sekar Manunggal” Arkamaya Sukma II membawakan“Bedhaya Kirana Ratih” Sekar Puri membawakan “Bedhaya Sonyaruri” Purwakanthi membawakan“Bedhaya Si Kaduk Manis” Nur Sekar Kinanti membawakan“Bedhayan Abdi Sekartadji” Mitra Tari Hadiprana membawakan“Bedhaya Mijil” Museum Gubug Wayang membawakan“Bedhaya Majakirana” Sandhya Paramarta membawakan“Bedhayan Sapta Manggala” Wulangreh Omah Budaya membawakan “Bedhayan Gula Kelapa/Merah Putih” Swargaloka membawakan “Beksan Talaga Angsa”

Pengamatan oleh pakar dan maestro tari tradisional, seperti: Theodora Retno Maruti, GKR Wandansari Koes Moertiyah, KP. Sulistyo S. Tirtokusumo, Wahyu Santoso Prabowo, S.Kar., M.S., dan Didik Nini Thowok.

Mendukung gerakan UMKM dengan menggelar Pasar UMKM yang melibatkan produk lokal, di antaranya lini makanan/minuman: Michael Kitchen, Kenros Rasa, Pawon Omah Wulangreh, NICHI Coffee, Ngramu, Waroeng Deva, lini wastra dan aksesoris: Batik Saraswati, Klambine Bu Broto, Batik Anita Ayu, Kenros Wastra, Batik Nitik Wundri, Kamil Batik Antique, Cinta Batik Indonesia, TeaTea Batik, Lura, La Vida HOME Indonesia, Manjusha Nusantara, serta Mycaflorist.

"Festival ini diharapkan mampu melestarikan seni tari Bedhayan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, meningkatkan apresiasi masyarakat dan edukasi budaya bagi generasi muda, serta mendorong pariwisata budaya dalam memperkuat posisi seni tradisional Indonesia di mata dunia, " pungkas Aylawati.

Kegiatan ini dapat berjalan berkat dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, Bakti Budaya Djarum Foundation, Bank Central Asia (BCA), Sinar Mas, PT Hutama Karya (Persero), Museum RekorDunia Indonesia (MURI), PT Kutus Kutus Herbal, Sekar Ayu Jiwanta Foundation, Myclaflorist (Z-1)