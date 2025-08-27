Lestari Moerdijat: Inisiatif Masyarakat Berkesenian Memperkuat Identitas Bangsa

Headline
INISIATIF masyarakat dalam berkesenian harus mendapat dukungan semua pihak demi melestarikan kebudayaan nasional yang mampu memperkuat identitas dan persatuan bangsa.
"Penting untuk menggairahkan kembali generasi muda agar dapat mencintai, memaknai, dan meneruskan kegiatan berkesenian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/8).
Pernyataan itu disampaikan Lestari saat mengunjungi Omah Budaya Banyumas, Jawa Tengah, Senin (25/8) malam.
Omah Budaya Banyumas merupakan wadah pelestarian dan pengembangan berbagai budaya lokal Banyumas, Jawa Tengah.
Menurut Lestari, yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, berbagai upaya menghidupkan kesenian yang tumbuh dari masyarakat, seperti yang dilakukan Omah Budaya Banyumas, merupakan inisiatif yang luar biasa. Rerie, sapaan akrab Lestari, meyakini inisiatif tersebut tidak akan muncul bila tidak ada kecintaan dan pengorbanan dari masyarakat untuk mewujudkannya.
Menurut Rerie, inisiatif menghidupkan berbagai kesenian yang tumbuh di masyarakat layak untuk mendapat dukungan demi upaya pelestarian budaya yang berkelanjutan. Melibatkan masyarakat untuk berkesenian sejak usia dini, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan langkah yang tepat dalam proses pelestarian budaya.
Rerie sangat berharap, terbentuknya Kementerian Kebudayaan pada Kabinet Merah Putih saat ini dapat memperluas kesempatan bagi para pelaku seni dan pegiat budaya di tanah air untuk berkiprah lebih aktif dalam proses pembangunan di sektor kebudayaan nasional.
Dengan pembangunan sektor kebudayaan yang lebih baik, tambah Rerie, diharapkan mampu menghasilkan penguatan identitas dan persatuan, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan peradaban yang lebih maju. (RO/H-4)
