Lirik Lagu Daerah Terpopuler

LAGU daerah merupakan salah satu wadah dalam pelestarian budaya, bahasa, dan adat. Oleh karena itu, dengan membuat atau menyanyikan lagu daerah berarti juga ikut melestarikan nilai budaya dalam daerah tersebut.

Selain itu, untuk mempelajari bahasa daerah, anda juga dapat memulainya dengan mendengar lagu daerah yang bersangkutan. Metode ini jauh lebih asik dan lebih efektif dalam pembelajaran bahasa daerah tertentu. Berikut lagu daerah populer yang ada di Indonesia beserta liriknya.

Lirik lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara

Sayang-sayang, si Patokaan

Matego-tego gorokan, sayang

Sayang-sayang, si Patokaan

Matego-tego gorokan, sayang

Sako mangemo tanah man jauh

Mangemo milei lek lako, sayang

Sako mangemo tanah man jauh

Mangemo milei lek lako, sayan

Lirik lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur

Mana di mana anak kambing saya

Anak kambing saya ada di pohon waru

Mana di mana jantung hati saya

Jantung hati tuan ada di kampung baru

Lirik lagu Kampuang Nan Jauh di Mato dari Sumatra Barat

Kampuang nan jauh di mato

Gunuang sansai baku liliang

Takana jo kawan, kawan nan lamo

Sangkek basu liang suliang

Panduduknya nan elok nan

Suko bagotong royong

Kok susah samo samo diraso

Den takana jo kampuang

Takana jo kampuang

Induk ayah adik sadonyo

Raso mangimbau ngimbau den pulang

Den takana jo kampuang

Lirik lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan

Ampar-ampar pisang

Pisangku balum masak

Masak bigi dihurung bari-bari

Masak bigi dihurung bari-bari

Manggalepak manggalepok

Patah kayu bengkok

Bengkok dimakan api apinya cang curupan

Bengkok dimakan api apinya cang curupan

Nang mana batis kutung

Dikitipi dawang

Nang mana batis kutung

Dikitipi dawang

Lirik lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua dan Papua Barat

Hee yamko Rambe Yamko

Aronawa kombe

Hee Yamko Rambe Yamko

Aronawa Kombe

Temino Kibe Kubano Ko Bombe Ko

Yuma No Bungo Awe Ade

Lirik lagu Apuse dari Papua

Apuse Kokondao

Yarabe Soren Doreri

Wuf lenso bani nema baki pase

Arafabye aswarakwar

Arafabye aswarakwar

Lirik Bubuy Bulan dari Jawa Barat

Bubuy bulan

Bubuy bulan sangray béntang

Panon poé

Panon poé disasaté

Unggal bulan

Unggal bulan abdi téang

Unggal poé

Unggal poé ogé hadé

Situ Ciburuy

laukna hésé dipancing

Nyérédét haté

Ningali ngeplak caina

Duh éta saha

Nu ngalangkung unggal énjing

Nyérédét haté

Ningali sorot socana

Lirik lagu Sinanggar Tulo dari Sumatra Utara

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sada dua to…lu

Binilang ni da pamila….ngi

Jong jong hami na to …lu

Jumulo hami marsatta …. bi

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Mardalan motor se….dan

Marsibolusan dohot le…reng

Mardalan si pori…..ban

Buriapus molo hube …reng

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sahat sahat ni so….lu

Sai sahat ma tu botte … an

Leleng hita mango…..lu

Sai sahat tu panggabe…. an

Lirik lagu Indung-Indung dari Kalimantan Timur

Indung indung kepala lindung

Hujan di udik di sini mendung

Anak siapa pakai kerudung

Mata melirik kaki kesandung

La haula wala kuwwatta

Mata melihat seperti buta

Tiada daya tiada upaya

Melainkan Tuhan Yang Maha Esa

Aduh aduh Siti Aishah

Mandi di kali rambutnya basah

Tidak sembahyang tidak puasa

Di dalam kubur mendapat siksa

Duduk goyang di kursi goyang

Beduk subuh hampir siang

Bangunkan ibu suruh sembahyang

Jadilah anak yang tersayang

Lirik lagu Pakarena dari Sulawesi Selatan

Ikatte ri turatea, bau'/daeng

Adatta' marioloa, sayang

E Aule, Pakarenayya

La'biri' ri pa'gaukang

Punna nia' pa'gaukang, bau'/daeng

Nia’ pattempo-tempoang, sayang

E Aule, Sukku' baji'na

Punna nia' pakarena

Pakarena le'ngo-le'ngo, bau'/daeng

Pa'ganrang a'mikki'-mikki', sayang

E Aule, Pappui'-pui'

Sa'ge rapa' sulengkana

