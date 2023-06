Unpad Halal Expo, Langkah Awal Kembangkan Ekosistem Halal Berkelanjutan di Jabar

DINAR Standard dalam State of the Global Islamic Economy Report menyebutkan pengeluaran konsumen muslim dunia pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 3,2 triliun dolar AS.

Catatan tersebut mendorong berbagai negara di dunia bersaing untuk mengembangkan sektor halal, tidak terkecuali Indonesia yang mengusung visi sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024.

Untuk mewujudkan visi tersebut, penguatan rantai nilai halal nasional terhadap berbagai sektor potensial industri halal terus dilakukan.

Baca juga: Indonesia Ajak Negara ASEAN Jadikan Produk Halal sebagai Penopang Pertumbuhan Berkelanjutan



Sebagai sarana untuk memberikan edukasi untuk mendorong peningkatan kesadaran halal kepada masyarakat serta membangun sebuah ekosistem halal yang berkelanjutan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta didukung oleh Padjadjaran Halal Center dan Oorange mempersembahkan Unpad Halal Expo (UHE) dengan tema "Exploring the Halal Lifestyle: Building the Sustainable Halal Ecosystem".

Pameran produk halal ini diselenggarakan pada Rabu dan Kamis, 7-8 Juni 2023 di Bale Santika Universitas Padjadjaran, Jatinangor.

Pameran Produk Halal, Unpad Halal Expo

Unpad Halal Expo menjadi pameran produk halal yang mencakup makanan dan minuman, keuangan, fashion, kosmetik, hingga edukasi mengenai ekonomi syariah dan industri halal.

Selain itu, Unpad Halal Expo juga menjadi wadah bertemunya berbagai pemangku kepentingan melalui serangkaian program meliputi seminar, talkshow, pelatihan, dan business pitching.

Baca juga: Kepuasan Layanan Konsultasi Sertifikasi Halal Via Omni Channel Capai 84.15 %

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Nunuy Nur Afifah, mengatakan bahwa Unpad Halal Expo merupakan salah satu perwujudan dari rasa tanggung jawab bersama dalam mengembangkan ekosistem halal yang berkelanjutan.

“Mengusung tema “The Halal Lifestyle: Building a Sustainable Halal Ecosystem”, Unpad Halal Expo bertujuan untuk meningkatkan literasi produk halal dengan melibatkan peran UMKM dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait” tekan Nunuy.

Nunuy berharap Unpad Halal Expo dapat mendukung pengembangan dan pertumbuhan ekosistem industri halal yang lebih baik khususnya di Jawa Barat dan umumnya secara nasional.

Jalin Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah menyampaikan saat ini BPKH terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya dengan Unpad dan MES dalam mendukung ekosistem haji di Indonesia.

Baca juga: Sertifikat Halal Lindungi Konsumen dan Produsen



“Kerja sama menjadi sangat penting, karena BPKH masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama talent-talent yang concern terhadap aktivitas investasi khususnya di bidang investasi syariah. Oleh karena itu kerja sama ini menjadi satu titik penting” papar Fadlul.

Fadlul menambahkan, BPKH membutuhkan banyak kajian dan penelitian dari SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, program magang atau Officer Development Program di lingkungan BPKH akan menjadi salah satu yang dibangun sebagai milestone untuk menguatkan peran BPKH dalam mendorong pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia.

Kembangkan Ekosistem Halal Berkelanjutan

Adapun Sekretaris Komite Investasi Pengurus Pusat MES, Indra Gunawan mewakili Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES mengatakan bahwa penyelenggaraan Unpad Halal Expo merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku UMKM, serta masyarakat umum dalam mengembangkan ekosistem halal yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki potensi ekonomi berbasis pesantren yang sangat besar. Pesantren di Jawa Barat telah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi ribuan pengusaha dan pekerja di sektor halal.

Baca juga: UMKM Belum Punya NIB dan NPWP, Masalah Utama Sertifikasi Halal



“Kami yakin Jawa Barat dapat mengakselerasi pengembangan industri halal mengingat Jawa Barat menjadi provinsi dengan mayoritas penduduk muslim” ujar Indra.

Indra menyampaikan bahwa penyelenggaraan Unpad Halal Expo direspon positif oleh berbagai pihak, terutama dari perguruan tinggi. Telah ada beberapa perguruan tinggi yang mengajak berkolaborasi untuk kegiatan serupa.

Dirinya berharap kegiatan Unpad Halal Expo ini sukses menjadi langkah awal dalam memajukan industri halal di Indonesia.

“Sudah ada beberapa kampus yang meminta MES menyelenggarakan juga kegiatan serupa. Harapannya Unpad dapat menjadi proyek percontohan bagi gelaran pameran halal di universitas dan kota-kota lain”, pungkas Indra.

Baca juga: Perkuat Kampus, IKA Unpad Buka Penggalangan Dana Abadi



Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Padjadjaran yang diwakili oleh Rektor Universitas Padjadjaran, Rina Indiastuti dengan BPKH yang diwakili oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH.

Turut hadir menyaksikan secara langsung seremoni penandatangan nota kesepahaman tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat, Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Area Manager Kota Bandung Bank Syariah Indonesia, Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Jawa Barat, serta sejumlah Guru Besar dan civitas akademika Universitas Padjadjaran.

UHE diawali dengan kegiatan tabligh Akbar bersama Ustadz Wijayanto, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian Talkshow dengan tema "Peran Strategis Industri Halal untuk Perekonomian Indonesia", Halal Talk mengenai Haji, Seminar UMKM Halal, Workshop Film Halal, serta Bisnis Pitching untuk sejumlah pelaku UMKM.

Baca juga: Dosen Unpad Kembangkan Alat Inseminasi Buatan Praktis dan Sederhana



Penyelenggaraan Unpad Halal Expo diharapkan dapat menguatkan peran UMKM halal daerah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas produk yang ditawarkan sekaligus mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan industri halal, termasuk informasi tentang proses sertifikasi halal, standar kualitas, dan inovasi pengembangan usaha dalam industri halal.

Hal ini sebagai sarana untuk mendorong sinergi di antara seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. (RO/S-4)