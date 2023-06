Penerapan Gaya Hidup Sehat Jadi Cara Terbaik untuk Merawat Kulit

ADA banyak cara dalam merawat kesehatan kulit dan wajah. Di antara sekian banyak metode, salah satu cara terbaik untuk merawat kulit dan wajah adalah dengan pola hidup yang sehat dan teratur.

Dokter spesialis kulit dan kelamin dr Tary Mantra SpDV mengatakan, merawat kesehatan kulit dan wajah bisa dimulai dengan memperbaiki pola hidup terlebih dahulu. Gaya hidup sehat juga harus digiatkan karena akan berpengaruh pada kesehatan kulit.

"Apa saja gaya hidup sehat itu? Nah, untuk menjaga pola hidup sehat, bisa dimulai dengan makan makanan yang seimbang dan bergizi, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga," jelas Tary.

Anak Wali Kota Denpasar periode 2016-2021 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra itu lebih jauh menerangkan, meskipun terlihat mudah, menjaga pola hidup sehat justru merupakan hal tersulit.

Sederhananya, menjaga pola hidup sehat artinya tidak menyentuh hal-hal yang tidak sehat. Zaman sekarang, kata Tary, rasanya sulit sekali menahan untuk tidak makan makanan cepat saji, makanan berlemak, makanan dan minuman tinggi gula. Padahal, cepat atau lambat apa yang kita konsumsi akan berdampak nyata pada kulit dan wajah.

Hal itulah yang menyebabkan rata-rata masyarakat mengalami permasalahan kulit yang serupa, yaitu eksim (dermatitis). Biasanya, orang yang sudah terkena dermatitis akan sering relaps (kambuh-kambuhan). Karena itu, penting untuk tetap menjaga pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, manajemen stress yang baik, dan rajin berolahraga.

"Bagaimana kita harus mengerem keinginan untuk makan junk food terus-menerus, bagaimana kita harus menjaga waktu tidur yang cukup 7-8 jam per hari, belum lagi olahraga yang harus dilakukan rutin." terang Tary.

Sedangkan untuk permasalahan wajah, dokter yang memiliki nama lengkap Ida Ayu Uttari Priyadarshini itu menyebut flek dan jerawat masih menjadi kasus yang sering ia temui. Untuk permasalahan wajah seperti jerawat dan flek, modalitas terapinya banyak dan tidak bisa instan, jadi perawatannya harus sabar dan telaten.

"Tapi jika permasalahannya sudah tidak wajar, maka bisa langsung konsultasikan ke dokter spesialis, ya," kata Tary yang juga membagikan tips perawatan kulit di Instagram melalui akun @tarymantra_dermatologist.

Selain fokus praktik di rumah sakit daerah dan klinik swasta, Tary juga membuat sebuah brand bersama dua sejawat kedokteran SpDV-nya, dengan nama Etskin pada 2022.

Tary mengatakan Etskin sudah terverifikasi BPOM. Dengan tagline See a Visible Difference In Your Skin Health with Etskin, produk itu bisa digunakan untuk kulit berjerawat, kulit normal, dan kulit kering.

"Selain untuk wajah, produk yang dirilis oleh Etskin juga bisa mengatasi masalah kulit lainnya, seperti dermatitis," ungkap Tary. (Z-6)