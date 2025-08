Lintas Generasi Bergerak Bersama di CFD Jakarta

Ilustrasi(Dok Wish)

MEMASUKI usia ke-23 tahun, Wish, brand kesehatan keluarga yang berada di bawah naungan PT Cahyadi Mulia Nugraha, menggelar perayaan terbuka dalam momentum Car Free Day (CFD) Jakarta. WISH mengajak masyarakat dari berbagai kalangan, dari pasangan muda, keluarga urban, hingga lansia aktif, untuk bersama-sama menjalani gaya hidup sehat dengan cara menyenangkan dan inklusif.

Lebih dari 300 peserta turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian acara seperti senam bersama, talkshow edukatif, dan interaksi komunitas. Acara ini juga dimeriahkan oleh kehadiran komunitas lansia Eltekers. Keseruan acara semakin lengkap dengan penampilan dari Ankatama dan Esha yang sukses menghadirkan suasana hangat dan dekat dengan masyarakat.

Menurut pendiri Wish dokter Boyke Dian Nugraha, gaya hidup sehat tidak mengenal usia ataupun status. Berolahraga bersama keluarga, menjaga kesehatan tubuh, dan memelihara hubungan harmonis adalah bagian dari gaya hidup sehat yang bisa dimulai kapan saja.

“Gaya hidup sehat itu bukan hanya olahraga dan makan sayur. Tapi, bagaimana kita menjaga koneksi dengan pasangan, peduli terhadap kebersihan pribadi, dan hadir secara utuh dalam keluarga. Itu berlaku baik untuk pasangan muda maupun yang telah menikah puluhan tahun,” ujar Boyke dalam keterangan resmi.

Pada kesempatan ini, Wish juga memperkenalkan dua inovasi produk yang dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif sehari-hari bagi semua kalangan. Yakni, Intimate Manjakani Spray. Hadir dalam kemasan compact 60 ml dan 100 ml, diformulasikan dengan kandungan esktrak Manjakani, serta ekstrak Piper betle (daun sirih) yang kaya akan minyak atsiri. Spray ini dapat mengurangi gatal, aroma tak sedap dan membersihkan area kewanitaan tanpa bilas.

PROLQ Glekk Minuman serbuk praktis untuk pria dalam bentuk sachet dengan rasa Mixberry, yang mengandung ekstrak ginseng untuk meningkatkan stamina, ekstrak bit merah dan vitamin C untuk menunjang produktivitas.

Lebih dari sekadar produk, Wish berkomitmen untuk menjalankan edukasi tentang pentingnya kesehatan fisik dan relasi pasangan yang harmonis. Melalui kampanye #23lalujadiandalan, unit bisnis Boyke & Co yang terdiri dari brand WISH, HORN, Demimasa, Klinik Pasutri, hingga RSIA Pasutri Bogor, Dr. Boyke menegaskan bahwa misinya bukan semata penjualan produk, tetapi juga edukasi berkelanjutan.

Lewat berbagai kanal, termasuk podcast dan media sosial, dokter Boyke aktif mengkampanyekan kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi pria dan wanita dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Harapan kami, gaya hidup sehat ini tidak berhenti hari ini. Kami ingin menjadi bagian dari rutinitas keluarga Indonesia, sebagai teman sehari-hari yang peduli kesehatan, keluarga harmonis, dan bisa diandalkan,” pungkasnya. (E-4)