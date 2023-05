Mahasiswi BINUS International Menangkan Gold Award dalam Ajang Global Design Competition

MAHASISWI Graphic Design & New Media Program BINUS International, Agnes Filica Giovinna menorehkan catatan gemilang dalam ajang Global Design Competition bertajuk "Future Design Challenge".

Mahasiswi jurusan Streaming Interactive Digital Media ini sukses meraih gelar Gold Award dalam ajang tersebut.

Setelah melalui tahapan evaluasi ketat dari empat juri, karya Agnes Filica Giovinna yang dinamakan SOUND BRICK mampu mendapatkan nilai tertinggi. Sehingga membuatnya membawa pulang Gold Award, penghargaan tertinggi dari kompetisi ini.

Agnes Filica Giovinna mengungkapkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya karena memenangkan Gold Award dalam Global Design Competition.

“Saya senang telah memenangkan Gold Award dalam kompetisi ini. Kompetisi ini memberi saya kesempatan untuk mengekspresikan ide dan kreativitas saya di ranah global. Saya juga berterima kasih kepada BINUS International karena telah mendorong saya untuk berpartisipasi, sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang baru yang sangat berharga," ucap Agnes.

Pencapaian Agnes dalam Global Design Competition tersebut sekali lagi menjadi tonggak penting bagi dirinya dan BINUS International. Lewat karya solutif bernama SOUND BRICK, desainnya yang inovatif mendemonstrasikan pentingnya kreativitas dalam merancang solusi untuk permasalahan yang dihadapi dunia saat ini.

Sebagai informasi, kompetisi ini digelar oleh i-PRO, perusahaan teknologi canggih yang bergerak di bidang industrial/medical imaging, keselamatan publik, dan intelligent surveillance.

Global Design Competition "Future Design Challenge" berlangsung selama Desember 2022 hingga Februari 2023 lalu. Dengan tema “Averting Future Climate Crises Through the Power of Engineering", kompetisi ini mengetengahkan peran penting teknologi dalam kehidupan masyarakat.

Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa teknologi tersebut justru dapat menimbulkan dampak negatif yang berlebihan untuk kehidupan masyarakat. Terlebih lagi, isu global tentang perubahan iklim kini menjadi prioritas utama.

Berbagai langkah konkret sedang dipertimbangkan dan diterapkan di berbagai tingkatan untuk memerangi krisis iklim. Sebagian besar di antaranya melibatkan penggunaan bahan yang ramah lingkungan.

Tim kreatif i-PRO percaya bahwa kekuatan engineering dapat membantu mengurangi krisis iklim, dan setiap orang dapat berperan untuk mencegahnya.

Dorongan BINUS International Terhadap Anak Muda untuk Terus Berkarya

Lewat kompetisi global ini, BINUS International juga mendorong para anak muda untuk terus berkarya dan berinovasi demi masa depan.

Pencapaian Agnes Filica Giovinna menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan generasi muda lainnya yang memiliki passion di bidang desain dan engineering.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas, dedikasi, dan kerja keras, berkontribusi dan membuat dampak nyata untuk masa depan adalah hal yang sangat mungkin.

Bayu Prakoso Dirgantoro selaku Head of Graphic Design & New Media Program BINUS International, mengaku gembira dan bangga atas pencapaian Agnes Filica Giovinna tersebut.

“ Kami bangga dengan Agnes dan tentunya juga dengan para mahasiswa lain yang memenangkan berbagai kompetisi dan tantangan dalam ranah nasional maupun internasional. Tentunya, kami akan terus memberikan mahasiswa kami berbagai pengalaman serta mendorong mereka untuk terus berkreasi dan berinovasi,” ucapnya.

Hal ini juga membuka mata banyak anak muda bahwa dengan bekerja keras, mereka pasti bisa membawa perubahan yang signifikan untuk dunia yang lebih baik di masa depan. (E-1)