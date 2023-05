Ini Cara Menjaga Kesehatan Kulit Wajah Menurut Dokter Kecantikan

KESEHATAN kulit wajah harus selalu dijaga. Ada lima hal yang harus selalu diingat dalam merawat kesehatan kulit wajah.

“Pertama, Less is more, jangan menggunakan terlalu banyak produk terutama saat ingin mencoba skin care baru,” ujar Fadhilah Aliyah Saptogino, pemilik Alya Esthetic Center dalam keterangannya.

Kedua, prepare and prevent, yaitu mencegah kulit dari serangan penyakit sebelum mengalaminya. Ketiga, tidak semua orang cocok dengan hal yang sama.

“Jangan terlalu percaya dengan kata orang, cermati dan lihat kandungan apa yang ada di dalam skincare tersebut. Masyarakat harus banyak membaca apabila bingung. Kemudian, silakan konsultasi dengan ahlinya," ujar wanita yang akrab disapa dokter Alya itu.

Keempat, menurut Alya, kesehatan tubuh dan pikiran adalah hal yang sangat penting. Sebab, hal itu sangat berpengaruh dalam proses menjaga kesehatan kulit. Lalu, gaya hidup sehat sangat berhubungan erat dengan kesehatan kulit, kuku dan rambut.

Kelima, konsisten untuk menggunakan skin care sekaligus menjalani perawatan rutin.

“Beberapa skin care dan perawatan membutuhkan waktu dan dilakukan berulang agar hasil yang diinginkan dapat tercapai," ujarnya.

Selain itu, masyarakat harus mengenali jenis kulitnya masing-masing. “Skin goals kamu juga penting, terkait pemilihan produk. Bagi pemula bisa menggunakan basic skincare, sesuai tipe kulit,” jelas Alya.

Wajah, kata dokter Alya, wajib dibersihkan dengan gentle cleanser dua kali per hari. Kedua, menggunakan moisturizer yang berfungsi menjaga skin barrier kulit dengan kandungan ceramide, pseudoceramide, allantoin, PHA, glycerin, panthenol, hyaluronic acid, yang bermanfaat untuk menjaga kelembaban kulit dan mencegah water loss.

Ketiga, wajah harus memakai sunscreen minimal SPF 30 PA++++ untuk menjaga kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Apabila dibutuhkan bisa ditambahkan serum antiokidant dan exfoliasi. Namun, apabila ragu, bisa dikonsultasikan ke dokter.

Keempat, menghindari mencuci wajah dengan air panas, menggunakan scrub berlebihan, tidak menggunakan sunscreen, tidak minum air putih cukup, stres, waktu tidur tidak cukup, menghindari makanan yang mengandung dairy dan indeks glikemik yang tinggi, merokok, junkfood, tidak membersihkan make up dan alat make up.

“Jika mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang sudah cukup. Tidak ada vitamin khusus yang harus dikonsumsi. Semua itu disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing kulit setiap orang. Namun, semua itu bisa dikonsultasikan dengan dokter karena kondisi setiap orang berbeda-beda,” tutur Alya.

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan perawatan kulit, Alya mendirikan Alya Esthetic Center yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.