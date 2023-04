Tepat di HUT ke-34, RS Premier Jatinegara Siap Tambah Dua Layanan Baru

TEPAT pada tanggal 25 Maret 2023 merupakan hari peringatan berdirinya RS Premier Jatinegara (RSPJ) dan genap berusia 34 tahun.

Kini RSPJ telah menjadi salah satu penyedia layanan kesehatan swasta yang cukup diperhitungkan di Indonesia.

Mengusung tema Excellent Care to Enhance Life yang berarti bahwa perawatan kesehatan yang baik bukan hanya menyembuhkan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Dengan filosofi ini RSPJ yang kini memiliki empat layanan unggulan yaitu Neuro Center (Stroke Unit), Digestive Center, Cardiac Center, dan Urology Center.

Layanan Minimal Invasive Surgical Center

Kini RSPJ siap meluncurkan layanan terbarunya yaitu, Minimal Invasive Surgical Center serta klinik mata Eyecentric pada April mendatang.

RSPJ juga sedang merencanakan untuk melakukan pengembangan layanan THT yang akan diluncurkan pada tahun 2024.

RSPJ telah mengabadikan perayaan ini dengan 34 momen perjalanan menuju perayaan hari jadinya dari berbagai kegiatan internal maupun eksternal.

Kegiatan tersebut antara lain, CSR gempa Cianjur, meluncurkan program keanggotaan bagi pasien anak yaitu Jatty Club, mengadakan pekan vaksinasi dunia berkolaborasi dengan Pemkot Jakarta Timur.

Gelar Family Run dan Zumba Party

Dalam rangka road to 34th anniversary, RSPJ melakukan kegiatan turnamen persahabatan dengan rekanan, “Family Run dan Zumba Party” di Eco Park, Ancol, Jakarta Timur.

Selain itu, ada kegiatan nonton bareng Mandiri Inhealth, seminar Hari Kartini dengan tim RSPJ dan komunitas, seminar Komite Medis, pelatihan simulasi drill tim IKO dan ICU, dan berbagai lomba antar karyawan, pemberian apresiasi pada para dokter senior dan lainnya.

Pada tahun 2023 ini RSPJ juga telah kembali berhasil mendapatkan akreditasi Rumah Sakit Nasional dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan juga internasional dari Joint Commission International (JCI) dengan hasil sangat memuaskan.

CEO dari RSPJ dr. Susan Ananda, MARS mengatakan, “Kami sangat bersyukur dapat kembali merayakan ulangtahun RSPJ yang ke-34."

"Bersyukur bahwa kami bukan saja masih berkesempatan untuk berkontribusi dalam memberikan pelayanan di dunia kesehatan Indonesia, tapi kami juga bersyukur bahwa dalam 34 tahun melayani kami masih dapat berkembang memberikan inovasi-inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia," paparnya dalam keterangan pers, Senin (17/4).

"RSPJ akan terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi, dengan terus melakukan berbagai terobosan serta inovasi-inovasi," katanya.

“Excellent Care to Enhance Life, tema perayaan tahun ini memiliki makna yang sangat dalam," kata Peter Hong, Group Chief Operating Officer, Ramsay Sime Darby Health Care Group.

"Tema ini menggambarkan bagaimana pelayanan yang kami berikan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup seseorang," ujar Peter.

"Memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bukanlah hal yang kecil tetapi RSPJ telah berhasil melakukan hal ini selama 34 tahun dan tentunya ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan,” jelas Peter. (RO/S-4)