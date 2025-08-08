6 Manfaat Susu untuk Kesehatan: Jaga Tekanan Darah hingga Kuatkan Tulang

Ilustrasi(freepik)

SUSU sapi terkenal sebagai sumber gizi yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan minuman ini tidak semata berperan dalam pertumbuhan tulang. Manfaatnya dirasakan untuk kesehatan jantung dan sistem peredaran darah.

Kandungan nutrisinya membuat susu sangat penting dalam menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Manfaat susu berasal dari kandungan kalium, kalsium, protein, dan berbagai jenis vitamin.

Konsumsi secara teratur dapat memberikan dampak positif bagi metabolisme, daya tahan tubuh, dan kesehatan tulang.

6 Manfaat Konsumsi Susu

Berikut adalah enam manfaat yang perlu diketahui tentang mengonsumsi susu:

1. Menjaga Tekanan Darah dalam Batas Normal

Kandungan kalium dalam susu berperan dalam mengurangi tekanan pada dinding arteri. Efek ini berkontribusi pada penurunan tekanan darah dan membantu menjaga stabilitasnya. Peptida bioaktif yang ada dalam susu juga membantu relaksasi pada pembuluh darah.

2. Memperkuat Struktur Tulang dan Gigi

Susu memiliki kandungan kalsium yang penting untuk pengembangan tulang dan gigi. Kalsium berfungsi mencegah osteoporosis dan mempertahankan kepadatan tulang. Karena itu, konsumsi susu secara teratur sejak usia muda akan memperkuat struktur tulang hingga masa tua.

3. Mendukung Kesehatan Otot

Protein dalam susu, seperti kasein dan whey, berfungsi untuk memperbaiki serta membangun jaringan otot. Asupan protein yang cukup membantu proses pemulihan setelah berolahraga dan mencegah hilangnya massa otot seiring bertambahnya usia.

4. Membantu Proses Pemulihan Tubuh

Kandungan karbohidrat, protein, dan elektrolit dalam susu berperan dalam memulihkan energi. Susu sangat baik dikonsumsi setelah melakukan aktivitas fisik yang berat untuk mempercepat proses pemulihan tubuh.

5. Menjaga Berat Badan Ideal

Susu rendah lemak dapat memberikan rasa kenyang dalam waktu yang lebih lama dan menurunkan risiko makan berlebihan. Kandungan proteinnya membantu meningkatkan kinerja metabolisme sehingga pembakaran kalori menjadi lebih efektif.

6. Mendukung Kesehatan Jantung

Susu mengandung magnesium dan kalium. Dua senyawa ini berperan penting dalam menjaga sistem peredaran darah, sehingga mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

Ahli gizi merekomendasikan mengonsumsi susu rendah lemak agar mendapatkan manfaat optimal tanpa kelebihan lemak jenuh. Jenis susu ini tetap menyuplai semua nutrisi penting dengan risiko kolesterol yang lebih rendah.

Dengan enam kebaikan tersebut, mengonsumsi susu secara teratur dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Kebiasaan ini berkontribusi untuk menjaga tekanan darah, memperkuat tulang, hingga melindungi kesehatan jantung. (Hello Sehat/Z-2)