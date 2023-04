Kurangi Sampah Makanan, Bank DBS Gagas Gerakan 'Towards Zero Food Waste’

SAMPAH organik dan sisa makanan saat ini mendominasi jumlah sampah di Indonesia, yakni sebesar 40,8% atau sekitar 19,5 juta ton pada tahun 2022 menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar (39.2%) dan diikuti oleh pusat perniagaan (21.2%).

Menyadari tingginya sampah makanan yang mengancam lingkungan, Bank DBS Indonesia menggagas gerakan ‘Towards Zero Food Waste’ atau #MakanTanpaSisa sejak tahun 2020.

Sebagai upaya memperluas jangkauan gerakan tersebut, Bank DBS Indonesia berkolaborasi dengan startup pengelolaan sampah PT Jangjo Teknologi Indonesia (Jangjo) untuk mengatasi masalah sampah makanan di area komersial seperti pusat perbelanjaan dan restoran di daerah DKI Jakarta dan Tangerang Selatan.

Dalam kolaborasi ini, Bank DBS danJangjo mengusung sistem pengelolaan sampah berkonsep ekonomi sirkular.

Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika mengatakan,“Dengan aspirasi untuk menjadi ‘The Best Bank For A Better World’, Bank DBS Indonesia berupaya mengimplementasikan komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui tiga pilar sustainability yang dimiliki, yakni Responsible Banking, Responsible Business Practice, dan Impact Beyond Banking."

Gerakan Makan Tanpa Sisa

"Salah satu perwujudannya adalah gerakan #MakanTanpaSisa yang digagas sejak 2020 dan bekerja sama dengan berbagai mitra untuk menekan sampah makanan agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA)," kata Mona dalam konferensi pers Makan Tanpa Sisa di Jakarta, Rabu (12/4).

"Di tahun 2022, kami berhasil menyelamatkan sekitar 56.596 kg food impact 1 atau meningkat 241% dibandingkan dengan tahun 2021. Komitmen nyata dari Bank DBS ini membuat kami semakin menjadi ‘eco-warrior, less like a Bank’.”

Jangjo melihat bahwa sampah makanan terutama di daerah perkotaan seringkali luput dari perhatian masyarakat, padahal faktanya menyumbang lebih dari 50% dari komposisi sampah yang ada.

Salah satunya dihasilkan dari beberapa titik pusat perbelanjaan dan hotel tempat di mana terdapat banyak usaha makanan dan minuman.

Jangkau Lebih dari 300 Brand Restoran

Untuk itu, Jangjo hadir lebih dekat demi menjawab permasalahan tersebut dengan menjangkau lebih dari 300 brand restoran termasuk pusat perbelanjaan ternama seperti Plaza Indonesia, PIK Avenue, Mall of Indonesia (MOI), Ashta, dan masih banyak lagi.

Tak puas dengan pencapaian saat ini, Jangjo yang telah mengolah satu ton sisa makanan per hari dari lokasi tersebut, kini menargetkan penambahan pengolahan sisa makanan mencapai 10 ton per hari.

Hal ini diyakini dapat memangkas 48.000 kg gas metana, serta mengurangi jumlah sampah makanan di area komersial wilayah operasional Jangjo secara umum hingga 50%.

Founder & Chief Executive Officer of Jangjo Teknologi Indonesia Joe Hansen menyampaikan, “Kami memiliki visi untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat luas dan lingkungan."

"Oleh karena itu, kami bersyukur atas dukungan Bank DBS Indonesia melalui gerakan ini. Melalui kerja sama ini, kami dapat meningkatkan kapasitas pengolahan sampah makanan dengan target 10 ton per hari," jelas Joe.

"Hal ini membuat kami semakin dekat dengan ambisi kami untuk mereformasi pengelolaan sampah makanan di Indonesia," ucapnya.

Dinas LH DKI Sambut Baik Gerakan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyambut baik kehadiran gerakan ini, “Sampah makanan merupakan isu yang serius dan membutuhkan usaha bersama untuk menyelesaikannya."

"Kampanye Bank DBS Indonesia bersama Jangjo ini merupakan inisiatif yang berdampak positif bagi masyarakat, serta turut mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2021 terkait pengelolaan sampah di kawasan komersial adalah tanggung jawab dari pemilik kawasan," jelasnya.

"Tentunya kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mampu menginspirasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi positif dalam upaya pelestarian lingkungan,” ujar Asep.

Masih dalam payung gerakan #MakanTanpaSisa, pada tahun 2022 melalui kampanye More Sustainability Action, Less Waste Bank DBS Indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai brand, perusahaan e-commerce, serta mitra pengelolaan sampah seperti Blibli.com, Bukalapak, Kebun Kumara, dan Waste4change yang memiliki visi yang sama, yakni mengatasi masalah sampah makanan.

Selain membangun kerja sama, Bank DBS Indonesia merealisasikan pilar keberlanjutannya dengan menerapkan kebijakan internal bagi karyawan dan mengajak partisipasi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan bertajuk People of Purpose ini telah sukses menghasilkan 24.211 jam yang didedikasikan untuk kegiatan terkait lingkungan, termasuk pengelolaan sampah makanan. (RO/S-4)