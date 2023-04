Empat Program Studi UKI Raih Akreditasi Internasional dari FIBAA

Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) secara resmi mengakui dan memberikan segel mutu untuk empat program studi Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Adapun, empat program studi itu meliputi Hubungan Internasional, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Hukum Universitas Kristen Indonesia. Akreditasi FIBAA berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, yakni dalam kurun 2022 hingga 2027.

“Akreditasi ini merupakan bukti bahwa UKI mampu bersaing di tingkat internasional terutama penelitian melalui jurnal terakreditasi internasional maupun kerja sama dan konferensi internasional dengan berbagai universitas ternama di luar negeri,” ujar Kepala Kantor Urusan Internasional UKI Asri Purnamasari dalam keterangannya, Kamis (6/4).

Perolehan akreditasi internasional tersebut sesuai dengan salah satu misi UKI yaitu meningkatkan kualitas lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di tingkat internasional.

Perguruan tinggi itu akan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang unggul. Status akreditasi internasional ini menjadi motivasi UKI untuk terus meningkatkan prestasi.

FIBAA merupakan anggota European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) yang terdaftar secara resmi di The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). EQAR merupakan badan akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri No. 83/P/2020.

Sebelumnya kegiatan, asesmen akreditasi FIBAA dilaksanakan pada Desember 2021 secara daring dengan menggunakan platform zoom. Proses penilaian dokumen Self Evaluation Report (SER) dan proses wawancara pimpinan di masing-masing Prodi mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua program studi, perwakilan dosen, alumni, staf kependidikan dan beberapa mahasiswa. (RO/Z-11)