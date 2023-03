Tim Fashion Binus Usung Tema Celestial Sphere di MUFFEST+ 2023

BINUS International Fashion Design turut berpartisipasi dalam Muslim Fashion Festival 2023 atau MUFFEST+ 2023.

Fashion show yang terkenal dengan busana Muslim itu jadi ajang untuk mendukung inovasi mahasiswa dan penerapan kemampuan desain mereka secara nyata.

“Kami senang sekali bisa menghadiri ajang terbesar untuk pagelaran busana Muslim seperti MUFFEST,” ucap Head of Fashion Program BINUS International Ratna Dewi Parameta MA, melalui siaran persnya, hari ini.

Pada tahun ini, MUFFEST digelar mulai 7-10 Maret 2023 di The Westin Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pagelaran busana muslim ini menghadirkan berbagai desainer serta jenama bisnis halal terkenal untuk menunjang pengalaman belajar mahasiswa Binus International di lapangan.

Mewakili Binus International, Nahid Studio by Rula Nahid; Alfice by Shinbi Jeon, Davin Darmawan, Nasya Alta, dan Rasya Suhardjo; The Collage by Yoshella Febe silalahi; serta Cycled of Intertwined by Stephanie Widjaja menampilkan koleksi busana muslim kasual dan semiformal yang terdiri dari atasan, bawahan, hingga abaya, pada ajang MUFFEST+ 2023 tersebut.

Ratna menjelaskan MUFFEST+ 2023 sangat penting bagi mahasiswanya. “Apalagi, busana muslim memiliki pasar sangat besar di dalam negeri dan potensinya sangat luar biasa untuk dikembangkan. Saya rasa acara ini adalah kesempatan baik untuk meningkatkan exposure karya-karya mahasiswa terhadap tren busana Muslim.”

Tema yang dipilih tim Binus International juga sangat dekat dengan isu terkini. "Tema kali ini adalah Celestial Sphere yang menceritakan kehidupan dan keindahan bumi. Makanya, koleksi pakaian kasual dan semiformal kami menunjukkan warna hijau, biru, pink. Semuanya tampil di sini.”

Mendorong terwujudnya visi misi Binus International Fashion Design, partisipasi Binus International tidak hanya memberikan kesempatan kepada tim mahasiswa untuk menunjukkan kreativitas dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh ternama dalam bidang fashion.

Keikutsertaan tim mahasiswa dalam ajang MUFFEST+ 2023 juga sangat selaras dengan visi dan misi program studi fashion design yakni untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon entrepreneur yang profesional dengan lingkungan belajar kreatif.

“Perkembangan industri moslem wear di Indonesia semakin pesat, dan negara kita salah satu tiga terbesar untuk konsumsinya. Karena itu, kita butuh desainer muda terampil dan berbakat supaya bisa bersaing dengan produk berkualitas di pasar global.”

Hal itu berkaitan erat dengan misi Indonesia untuk bersaing secara internasional. “Presiden Joko Widodo mengharapkan Indonesia menjadi pusat fashion muslim untuk 2025. Nah, Binus International mendukung misi tersebut dengan membantu menelurkan generasi muda yang kreatif dan kompeten untuk meningkatkan kualitas dan citra anak bangsa.” (RO/S-2)