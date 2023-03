Mesin Kopi Rumahan Ini Bisa Sediakan Kopi Lebih Banyak

PELOPOR mesin kopi rumahan dan kapsul kopi di dunia, Nespresso, meluncurkan mesin dengan sistem terbaru Vertuo di Indonesia.

Mesin terbaru ini akan mentransformasi pasar mesin kopi rumahan di Tanah Air karena dapat memenuhi permintaan konsumen untuk pilihan ukuran kopi yang lebih banyak, termasuk ukuran Americano yang besar serta espresso yang klasik.

Selepas kesuksesan sistem original milik Nespresso yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1986, perusahaan mesin kopi porsian dan premium ini makin memperluas rangkaian produk mereka kepada para coffee lovers di Indonesia yang gemar menikmati secangkir kopi yang lebih besar dengan kualitas luar biasa yang ditawarkan Nespresso.

Mesin Vertuo memiliki inovasi teknologi Centrifusion™, yang dapat memberikan secangkir kopi berkualitas dengan ukuran yang lebih beragam, dengan pilihan 20 kapsul kopi yang dapat dinikmati oleh konsumen sesuai dengan preferensi mereka.

Setelah mesin ini menjadi mesin kopi favorit di berbagai macam negara di Amerika Utara, Eropa dan Asia, Indonesia menjadi negara terkini yang dapat menikmati rangkaian mesin Vertuo, Nespresso memenuhi peningkatan permintaan mesin yang dapat menghasilkan kopi berukuran besar di Indonesia,

Terutama bagi para konsumen yang memulai harinya dengan secangkir kopi dengan ukuran lebih dari 200ml. Dengan menggunakan Vertuo, konsumen Indonesia dapat menikmati kopi hitam atau susu berukuran besar berkualitas tinggi di rumah hanya dengan satu sentuhan tombol.

Mark Senior, selaku Vice President dari Kanmo Group, distributor resmi Nespresso di Indonesia, mengatakan:“Kami sangat bangga dapat membawa mesin Vertuo ke Indonesia"

"Hadirnya mesin ini semakin memperluas pilihan meminum kopi di rumah serta memenuhi kebutuhan konsumen dalam menikmati kopi berkualitas tinggi, dengan ukuran yang besar, tanpa mengurangi rasa atau kualitas yang ditawarkan Nespresso," papar Mark Senior.

"Dengan Vertuo, Nespresso telah memadukan cita rasa yang luar biasa, kualitas premium, dan tentunya dengan metode yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa inovasi dan keahlian tinggi menjadi penting untuk mewujudkan pengalaman menikmati Nespresso sepenuhnya,” jelasnya.

Sistem Vertuo semakin meningkatkan kualitas secangkir kopi melalui teknologi Centrifusion™ yang dipatenkan.

Teknologi ini menggabungkan kekuatan sentrifugal dengan infusi air, serta dapat menyeduh berbagai ukuran kapsul baru untuk rangkaian macam kopi, dari secangkir espresso yang berukuran 40ml hingga Carafe Pour-Over yang berukuran 535 ml.

Hanya dengan satu sentuhan pada tombol, mesin dengan sistem cerdas ini menggunakan teknologi barcode untuk mengenali varian kapsul kopi yang akan diseduh serta secara otomatis mengatur parameter ekstraksi – seperti waktu infusion, temperatur dan laju aliran air, kecepatan rotasi dan panjang cangkir – presisi tepat yang sudah diatur oleh ahli kopi di setiap kapsulnya.

Fase infusion memungkinkan air untuk mensaturasi biji kopi yang sudah dipanggang dan digiling di dalam kapsul. Kemudian, kapsul ini akan berputar hingga 7,000 kali per menit, mengoptimalkan aliran air yang mengekstraksi rasa serta menghasilkan kopi hitam yang pekat, dengan krema yang berlimpah dan lembut.

Saat ini, Nespresso hadirkan 3 mesin dengan sistem Vertuo di Indonesia: Vertuo Next, Vertuo Next Premium, dan Vertuo Next Premium Deluxe. Seluruh mesin pada rangkaian ini memiliki kemudahan satu sentuh pada tombol dan teknologi Centrifusion™.

“Inovasi berkelanjutan dan semangat kami akan kesempurnaan telah menjadi pendorong utama dalam memberikan kopi berkualitas tinggi secara konsisten kepada konsumen di seluruh dunia, baik untuk dinikmati di rumah maupun di luar rumah," ucap Fabio De Gregorio, Regional Development Manager di Nespresso.

"Peluncuran Vertuo di Indonesia adalah wujud dari DNA kami yang membuat inovasi menjadi bagian dari perusahaan," katanya.

"Di Nespresso, kami berusaha untuk selalu mendorong batasan dalam inovasi kopi, mesin, layanan, dan produksi yang keberlanjutan, sehingga setiap cangkirnya dapat membawa konsumen kami untuk menikmati kopi dengan rasa yang unik dan sempurna,” ucap Fabio De Gregorio,.

Untuk menyambut kehadiran mesin baru ini di Indonesia, Vertuo hadir dengan 20 rangkaian kopi. Kapsul yang sudah diporsikan ini dapat membuat pilihan kopi dengan ukuran yang berbeda, dengan masing-masing yang sudah di-blend dan dipanggang untuk memberikan meminum kopi berkualitas.

Ukuran terbaru yang hadir pada rangkaian ini adalah Nespresso Carafe Pour-Pver Style (535ml), cocok bagi para coffee lovers yang gemar menyeduh pot kopi di pagi hari, namun kali ini hanya dengan satu kapsul saja.

Opsi ini cocok bagi mereka yang ingin berbagi momen ngopi bersama-sama. Ukuran terbesar kedua dari rangkaian Vertuo adalah Mug (230ml), cocok bagi mereka yang gemar larut dalam menikmati kopi lebih lama.

Ukuran ini tersedia dalam 14 kapsul dengan blends yang berbeda dan single origin, dengan rentang insensitas dimulai dari 2 hingga 9, menciptakan rasa dan aroma yang sesuai untuk setiap selera dan momen.

Nespresso nengenalkan ukuran The Gran Lungo (150ml) untuk dapat menyesap kenikmatan espresso yang lebih lebih lama, tersedia dalam 6 blends yang berbeda dan single origin. Intensitas yang tinggi dan kaya akan rasa,

Espresso (40ml) dan Double Espresso blends (8ml) memberikan meminum kopi berkualitas untuk membangkitkan indra Anda di setiap cangkirnya. (RO./S-4)