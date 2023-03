Universitas Pancasila Raih Penghargaan Academic Partner of The Year

PENGHARGAAN “Academic Partner of the Year for Their Outstanding Partnership and Collaboration” adalah penghargaan atas dukungan keberlanjutan, kerja sama, kolaborasi dan sinergi

Perguruan tinggi dengan berbagai kegiatan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII dan pelaksanaan penjaminan pipeline project sesuai mandat yang diberikan pemerintah kepada PT PII sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan ini diberikan oleh Komisaris PT PII Mariatul Aini, bersama dengan Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Bisnis Andre Permana dan Direktur Keuangan Donny Hamdani kepada Universitas Pancasila (UP) dan diterima langsung oleh Rektor UP, Prof. Edie Toet.

Penerrma penghargaan juga dihadiri Dekan Fakultas Teknik UP yang juga merupakan mantan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi ke-31, Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno serta Wakil Dekan I Fakultas Teknik UP, Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT.

Baca juga: Cetak Kampus Kelas Dunia, Kemendikbud-Ristek Gandeng British Council



Apresiasi ini juga diberikan kepada lainnya perguruan tinggi lainnya Unpad, UGM, STAN, Unpatti, dan Unmul pada Acara Puncak HUT ke-13 PT PII Infity (Innovative Financing in Unity) di Aula Mezzanine Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenhub). Jakarta, Rabu (1/03).

Turut menghadiri kegiatan ini adalah Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat RI Dr. Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. dan Menteri Perhubungan RI Dr. Ir. Budi Karya Sumadi yang hadir secara daring, dimana ketiganya sekaligus menjadi narasumber dalam Panel Discussion yang mengangkat tema: "Kolaborasi Ekosistem Inovatif Financing". (RO/OL-09)