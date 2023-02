10 Ide Kerja Sampingan Mahasiswa Pelajar dan Kisaran Gajinya

SELAIN berkuliah, dan mengikuti organisasi atau ekstrakulikuler, Anda juga bisa punya pekerjaan sampingan loh. Tapi, kira-kira apa yah pekerjaan yang cocok?

Nah, kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut 10 ide kerja sampingan yang cocok untuk kalian mahasiswa pelajar, sebagai berikut.

Ide Kerja Part Time untuk Pelajar dan Mahasiswa

1. Dibayar untuk Berolahraga

Jika Anda sedang berselancar di internet, coba masuk ke web Aplikasi AchieveMint. Aplikasi AchieveMint terhubung dengan lebih dari 40+ aplikasi Android dan iPhone untuk memberi kamu uang sebagai upah atas perilaku sehat kamu seperti berolahraga, menghitung kalori, tidur dan aktivitas kamu sehari-hari.

Hal ini ditujukan sebagai survei dan kamu dibayar untuk melakukan semuanya itu. Kegiatanmu sehari-hari dalam berolahraga, ternyata bisa menghasilkan uang, lho.

2. Penyiar radio

Lowongan menjadi seorang penyiar radio amat terbuka bagi para pelajar atau mahasiswa. Bidang yang satu ini pun punya jam kerja yang fleksibel.

Sebagai penyiar radio, mahasiswa hanya perlu standby beberapa jam untuk memandu acaranya, itu pun belum dipotong pemutaran musik. Dalam satu kali siaran, sedikitnya Rp 30 ribu bisa masuk kantong.

Meski tidak terlalu besar jumlahnya, menjadi penyiar radio bisa membuat CV atau pengalaman kerja Anda tampak lebih menarik.

Saat lulus nanti, paling tidak Anda sudah punya taring yang membuktikan jika Anda berbakat di bidang penyiaran.

3. Guru les atau tutor

Pekerjaan yang satu ini bisa dibilang sebagai primadona mahasiswa. Betapa tidak, ilmu yang didapat selama sekolah dan kuliah, bisa secara mudah disampaikan kepada anak didik.

Mata pelajarannya pun tergolong mudah bagi sekelas mahasiswa. Mulai dari matematika, fisika, sampai bahasa Inggris. Ini bisa menjadi peluang yang cukup baik untuk Anda.

Untuk kisaran gajinya rate les privat Rp75.000 per orang per jam, maka fee guru Rp45.000 per jam mengajar.

4. Ojek online

Pesatnya teknologi transportasi online saat ini membuat permintaan sebagai ojek online terbuka lebar.

Anda hanya perlu mendaftar sebagai pengemudi dan menerima pesanan saat sedang tidak ada kuliah.

Selebihnya, Anda bisa menonaktifkan akun sementara jika memang sedang pekan ujian atau ada urusan kampus.

Jam kerjanya akan sangat fleksibel dan permintaannya cukup tinggi. Dan untuk pendapatan sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya.

5. Barista

Menjamurnya kedai-kedai kopi saat ini membuka peluang bagi para barista. Mereka menyuguhkan kopi kepada para pengunjung setiap harinya di shift-shift tertentu.

Pekerjaan yang satu ini mungkin akan terikat shift, namun bayarannya lebih jelas dibandingkan dengan yang lain.

Biasanya gaji seorang barista akan dibayar penuh dalam satu bulan.

Menurut berbagai sumber, gaji barista full time sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota) setempat, adalah sekitar Rp4.000.000-Rp4.500.000. Nominal ini sendiri belum termasuk intensif. Sementara itu, untuk barista part-time akan diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000-Rp2.000.000, tergantung pada jam kerjanya.

6. Fotografer/videografer

Jika Anda punya bakat dalam bidang sinematografi, ada baiknya memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mencari nafkah.

Tak perlu jauh-jauh, Anda bisa memulainya dengan menjadi fotografer saat ada teman yang wisuda atau ulang tahun.

Anda juga bisa secara aktif mengambil job untuk menjadi fotografer atau videografer dalam pernikahan.

Kisaran gaji sebagian besar pekerja pada profesi Fotografer dari IDR2,627,446 untuk IDR9,227,464 per bulan

7. MUA

Kemampuan merias wajah dapat Anda salurkan menjadi seorang MUA. Sama seperti fotografer, Anda bisa memulainya dengan merias wajah teman saat wisuda.

Anda juga bisa merias para pengantin pernikahan.

Rata-rata, gaji seorang make up artist ini berkisar 3 juta hingga 5 juta, tergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh sang penata rias. Profesi ini memang sangat mengedepankan kreativitas pekerjanya.

8. Jasa desain

Anda bisa memulai pekerjaan sampingan dengan membuat jasa desain profesional.

Mulai dari desain photobook tahunan sekolah, logo produk, dan lain-lain.

Pasar desain sedang bagus, maka kesempatan Anda masuk di dalamnya bisa semakin besar. Gaji rata-rata untuk Desainer Grafis adalah Rp 3.717.623 per bulan di Indonesia.

9. Jualan online

Pesatnya belanja online dapat Anda manfaatkan sebagai peluang.

Anda bisa mulai menjual barang-barang lucu dan menarik untuk sesama mahasiswa. Mulai dari makeup, baju, skincare, dan lain-lain. Kisaran gaji yang bisa Anda dapatkan dari pekerjaan ini adalah Rp3.500.000-Rp2.500.000

10. Penulis Freelance

Dibayar untuk menulis bukan hanya untuk wartawan surat kabar dan majalah profesional.

Anda mungkin akan terkejut betapa banyak situs web, blog, dan majalah yang membayar orang untuk menulis artikel dan e-Book untuk mereka.

Tak perlu menjadi seorang jurnalis atau Shakespeare untuk menjadi penulis yang dapat menghasilkan uang.

Siapa saja dapat menghasilkan penghasilan tetap dengan menjadi penulis freelance di bidang keahlian mereka, seperti keuangan pribadi, kesehatan dan gaya hidup, hiburan, pemasaran, dan lain sebagainya.

Kisaran gajinya mulai dari Rp4,5 juta hingga Rp6 juta. Ada juga perusahaan yang memberikan lebih dari itu, sesuai dengan kuantitas tulisan. (OL-6)