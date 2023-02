Accor “City of ALL” di Surabaya Sukses Digelar 

OPERATOR hotel internasional, Accor sukses membuka “City of ALL”, pameran brand yang spektakuler di Surabaya. Acara bertempat di Atrium Tunjungan Plaza 3 dan berlangsung dari 15 hingga 19 Februari 2023.

City of ALL menghadirkan serangkaian penawaran menarik seperti diskon kamar, voucher restoran dan buka puasa Ramadhan yang menarik, serta hiburan yang menggembirakan bagi para anggota ALL, klien, pengunjung industri perjalanan wisata, pengunjung mal, dan siapa saja yang berencana mengadakan berbagai acara termasuk pernikahan di hotel-hotel Accor.

Dalam pameran itu, setiap pengunjung juga dapat melakukan registrasi menjadi anggota ALL-Accor Live Limitless, program loyalitas global Accor, secara mudah dan tidak dipungut biaya.

CEO Accor Southeast Asia, Japan and South Korea, Garth Simmons mengatakan, masa depan industri pariwisata di indonesia sangat menjanjikan. Accor turut berperan aktif menjadi bagian dalam industri pariwisata dan hospitality di Indonesia.

Dalam acara pembukaan City of ALL, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengapresiasi peran serta Accor dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta para pelaku UMKM di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Sandiaga Uno yang hadir secara virtual, mengapresiasi penyelenggaraan City of ALL dan berharap kolaborasi dengan Accor terus berjalan serta mendukung gerakan #BanggaBuatanIndonesia dan #BanggaBerwisataDiIndonesia yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengenalkan potensi pariwisata Indonesia.

Dalam pembukaan acara, hotel-hotel Accor di wilayah Jawa Timur juga menjalin kerja sama melalui penandatanganan kerja sama dengan para pelaku UMKM produk hasil perkebunan coklat yang diwakili 7 UMKM di Jatim yang produk coklatnya akan disajikan untuk para tamu hotel.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang hadir dan membuka pameran, menyaksikan penandatanganan ini serta mengapresiasi kerja sama yang dijalin. Kementan juga akan mendorong grup perhotelan Accor untuk terus bermitra dengan para UMKM.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara ke-4 terbesar, kita punya 27 ribu pulau, masyarakat kita hampir 280 juta jiwa, ini bagian dari upaya kita bersama dalam mendekatkan UMKM Pertanian pada kebutuhan global,” ungkap Mentan SYL.

Dengan potensi besar tersebut, lanjut Mentan SYL, tidak akan mungkin bagi pertanian Indonesia untuk dapat terus kuat dan bertumbuh tanpa upaya-upaya bersama antara pemerintah pusat, daerah, industri maupun sektor swasta.

Sementara dalam sambutan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur Budi Raharjo, menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi Accor yang telah menggunakan dan mempromosikan produk-produk UMKM dari Jawa Timur di pameran ini, di antaranya produk kopi, coklat, sirup dan lainnya.

Hasil produk UMKM Jawa Timur juga telah diserap dalam sajian makanan dan minuman di hotel-hotel Accor khususnya Jawa Timur.

Head of Credit Card, Merchant & Personal Financing Business CIMB Niaga Trisna L M Siahaan mengatakan, seiring berangsur normalnya keadaan pascapandemi, kini merupakan saat yang tepat untuk kembali membangkitkan industri pariwisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia.

“Acara ini menjadi bagian dari dukungan berkelanjutan kami bagi pertumbuhan industri pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Melalui kesempatan ini, kami menghadirkan beragam penawaran menarik bagi para pengguna kartu kredit cobrand CIMB Niaga ALL-Accor Live Limitless World card dan CIMB Niaga ALL-Accor Live Limitless Platinum card, karena bagi kami nasabah adalah #YangUtama. Kami berharap, rangkaian kegiatan City of ALL 2023 ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk menikmati liburan berkesan di seluruh jaringan grup Accor di Indonesia dan di seluruh dunia,” tutup Trisna.

Setelah Surabaya, City of ALL akan segera hadir di Jakarta pada Maret mendatang. Untuk informasi City of ALL, silakan kunjungi accor-event.com.(RO/OL-7)