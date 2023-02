City Of ALL Accor Surabaya dan Jakarta Suguhkan Pameran Spektakuler

CITY of ALL, pameran brand Accor yang spektakuler selama lima hari, akan hadir di Indonesia pada Februari dan Maret ini dengan dua acara memukau yang dirancang untuk memberikan penawaran eksklusif, diskon menarik, dan hiburan yang menggembirakan bagi konsumen, pengunjung industri perjalanan wisata, dan perencana pernikahan di Jakarta dan Surabaya, dua kota terbesar di negara ini.

Pameran yang sepenuhnya terintegrasi dan sangat interaktif itu akan menyingkap dunia penuh manfaat yang ditawarkan oleh ALL (Accor Live Limitless), program loyalitas global yang mewujudkan meningkatnya harapan pada industri perhotelan.

ALL memungkinkan anggota untuk mendapat "pengalaman luar biasa" dengan bermacam hadiah, fasilitas unik, dan acara yang menyenangkan. Aplikasi seluler khusus ALL memberikan banyak manfaat hanya dengan jangkauan ujung jari anggotanya.

‘City of ALL’ edisi Surabaya, didukung oleh CIMB Niaga dan Zees, berlangsung selama lima hari dari tanggal 15 hingga 19 Februari 2023 di Atrium Tunjungan Plaza 3, pusat gaya hidup utama di jantung kota Surabaya yang berkembang pesat ini. Klien, mitra, anggota ALL, dan anggota masyarakat akan berjalan melalui mal, di mana mereka akan diperkenalkan dengan banyak penawaran menarik, pengalaman dari merek-merek yang ada, hiburan langsung, hadiah khusus, dan lainnya, dengan lebih dari 50 hotel dan resor yang berpartisipasi di seluruh Indonesia," kata Garth Simmons, Chief Executive Officer Accor Southeast Asia, Japan and South Korea.

Semua undangan dapat memanfaatkan penawaran khusus, sementara pengunjung lain akan dapat mengambil tarif khusus dengan diskon hingga 40% dalam penjualan langsung, bersama dengan promosi bersantap yang menggiurkan termasuk penawaran Ramadhan dan paket pernikahan.

Pengunjung akan dapat menikmati pertunjukan ceria, demo langsung, produk lokal yang dikuratori dari UMKM untuk mempromosikan #BanggaBuatanIndonesia, pertunjukan musik dan peragaan busana. Sebuah "Roda Keberuntungan" dan "Kotak Misteri" akan memberikan hadiah yang fantastis.

“Kami sangat senang dapat terhubung dengan pelanggan korporat dan konsumen kami yang terhormat di Indonesia, salah satu negara berkembang terpenting di dunia dan pasar yang dinamis untuk perjalanan dan pariwisata. Sebagai salah satu perusahaan perhotelan terkemuka di Indonesia, dengan sekitar 140 hotel dan rangkaian proyek yang sehat secara nasional, Accor menjadi grup hotel pilihan bagi banyak orang Indonesia. Kami berharap dapat bertemu dengan para tamu dan mitra dagang di City of ALL di Surabaya pada bulan Februari ini," imbuh Garth Simmons.

ALL terhubung dengan para tamu di Indonesia pada tahun 2020 melalui Hotel & Wedding Fair perdananya di Jakarta, yang berhasil membangkitkan minat di antara mitra, klien, anggota loyalitas, dan tamu Accor. Kini, penyelenggaraan dua acara City of ALL di Surabaya dan Jakarta ini akan menjadi tahapan penentu untuk era baru yang menyenangkan dan bermanfaat bagi para wisatawan di Indonesia dan sekitarnya.

Setelah City of ALL di Surabaya, acara Jakarta akan berlangsung dari 15 hingga 19 Maret 2023. Untuk informasi lebih lanjut tentang acara City of ALL, silakan kunjungi www.accor-event.com. (RO/OL-7)