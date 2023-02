Kedubes Australia Gelar Festival Sinema di 7 Kota Indonesia

KEDUTAAN Besar Australia di Indonesia menggelar Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) di 7 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Bandung dan Tangerang Selatan. Acara ini dilakukan mulai dari 24 Februari hingga 18 Maret.

FSAI, diisi dengan kegiatan pemutaran film karya sineas Indonesia dan Australia. Beberapa sinema yang akan ditampilkan seperti Sweet As, Penguin Bloom, Moon Rock for Monday, The Drover’s Wife: The Legend of Molly Johnson. Tak ketinggalan, film karya anak bangsa seperti Paranoia dan Humba Dreams juga turut ikut tampil dalam gelar festival tersebut.

Baca juga: Festival Film Bulanan 2023 Dibuka, Sandiaga Ajak Para Sineas Muda Berkreasi

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, mengatakan, festival ini ditujukan sebagai pengerat hubungan antara Australia dan Indonesia. Selain itu, gelaran ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para sineas untuk bertukar pikiran, ide, gagasan serta karyanya.

“Australia terkenal secara global akan keahliannya di bidang perfilman dan FSAI merupakan kesempatan luar biasa untuk berinteraksi dengan para ahli sekaligus mendapatkan pengalaman terbaik dalam perfilman Australia dan Indonesia,” kata Penny dalam konferensi pers di Grand Indonesia, Kamis (16/2).

“FSAI adalah salah satu wadah untuk pemutaran film Australia di layar lebar Indonesia. Program ini, kita harapkan dapat menjadi wadah bagi para calon sineas untuk bekerja sama dengan para seniman film senior di Australia dan Indonesia,” imbuhnya.

Gelaran ini, ucap Penny, sebagai salah satu bentuk selebrasi menandai 70 tahun kerja sama program beasiswa Australia di Indonesia.(OL-5)