Bidik Gen Z, Brand Fesyen Obermain Kolaborasi dengan Smiley

PASAR yang membidik konsumen generasi milenial atau Gen Z menjadi target perusahaan yang bergerak di bidang fesyen.

Bahkan untuk menghasilkan produk yang bisa disukai konsumen dari kalangan muda, perusahaan tak segan untuk menggandeng perusahaan lain atau berkolaborasi seniman

Brand fesyen terkenal asal Jerman Obermain meluncurkan koleksi kolaborasi pertamanya dengan Smiley® akhir tahun ini di Atrium Sogo Pondok Indah Mall 2, Jakarta.

Dengan konsep Pop Up store, Obermain menghadirkan semua koleksi kolaborasinya dengan Smiley® dengan pengalaman yang sangat menyenangkan.

Mungkin sebagian masyarakat belum tahun kapan dan bagaimana sejarah wajah ikonik kuning "smiley face".

Yang jelas simbol itu sudah menghiasi dunia. Banyak bukti sejarah yang menunjukkan desainer grafis asal Amerika Serikat (AS), Harvey Ball, adalah penggagas awal desain muka berwarna hitam-di atas-kuning.

Sementara itu, brand fesyen Obermian meluncurkan koleksi kolaborasi ini mengusung tema “Be Yourself and Take The Time to Smile” dengan tujuan untuk membebaskan ekspresi diri customer-nya lewat gaya dan padu-padan yang stylish dan mengingatkan kita semua untuk selalu tersenyum dan bahagia.

“Obermain ingin terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan fashion di Indonesia dan kali ini kita bekerja sama dengan Smiley® untuk memberikan kebahagiaan juga dari semua koleksi ini” kata Manager Marcomm Communication, Mohammad Fiqih dalam keterangan pers, Senin (2/1/2023).

Dia mengatakan koleksi kolaborasi ini sebagai bentuk perayaan ke 50 tahun dari Smiley® dan juga mengajak customer-nya untuk tersenyum dan menikmati kebahagiaan kecil setiap harinya.

Koleksi Obermain X Smiley® dilengkapi produk fashion untuk pria dan wanita, mulai dari sepatu, t-shirt, celana, hoodie, tas, clutch, dan berbagai pilihan aksesories.

Pop Up store ini dipenuhi dengan kegiatan seru, seperti wheel of fortune, happiness installation, berbagai pilihan spot foto yang seru banget dan juga free affirmation card.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.instagram.com/obermainid/ dan www.obermain.co.id. (RO/OL-09)