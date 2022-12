Ajinomoto Ajak Para Pekerja Media Atur Pola Hidup Sehat

MENJAGA pola hidup sehat merupakan hal yang penting, terutama di masa pandemi seperti ini. Kondisi tubuh sangat berpengaruh dalam meningkatkan imunitas.

Tubuh yang sehat juga merupakan asset, tanpa hal tersebut tentunya seseorang tidak akan mampi melakukan banyak hal Bagi sebagian orang, menerapkan pola hidup sehat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena alasan kesibukan.

Padahal, di era sekarang ini para pekerja di berbagai sektor selalu dituntut untuk memberikan performa sebaik mungkin walaupun pandemi Covid-19 belum sepenuhnya reda termasuk juga rekan-rekan media.

Mengingatkan akan pentingya menjaga imunitas tubuh agar dapat memberikan performa terbaik dalam menjalani aktivitas sehari-hari dalam bekerja, PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) mengajak rekan-rekan media untuk ikut dalam kegiatan Media Workshop “Mengatur Pola Hidup Sehat Bagi yang Sibuk Bekerja”.

Acara workshop ini berlangsung hangat, meskipun diadakan secara online. Workshop kali ini, Ajinomoto mengajak Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes yang memaparkan mengenai pentingnya memperhatikan asupan gizi yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh.

“Banyak pekerja di Jakarta yang tidak mengindahkan kesehatan, karena kesibukan yang padat. Bagaimanapun, walaupun sibuk asupan makanan harus tetap terjaga," kata Rita dalam keterangan, Senin (19/12).

"Semoga tips yang Ajinomoto bagikan hari ini bisa membantu rekan-rekan para pekerja seperti rekan-rekan media yang hadir ini, untuk tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan asupan makanan yang dikonsumsi dan penerapan pola hidup sehat”, ujar Grant Senjaya selaku Head of Public Relations Ajinomoto.

"Penerapan pedoman gizi seimbang merupakan kunci pola makan yang sehat. Ini berarti makanan sumber karbohidrat, buah dan sayuran, serta lauk-pauk sumber lemak dan protein dalam jumlah yang sesuai perlu dikonsumsi," jelas Rita..

"Pilih karbohidrat kompleks, protein, dan lemak yang menyehatkan dan selalu ingat untuk membatasi makanan tinggi gula, kalori, dan lemak trans yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan," tuturnya.

Ajinomoto Indonesia Group, ditegaskan Grant, berkomitmen membantu memperpanjang usia harapan hidup sehat 1 miliar orang dan terus berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sekitar, dengan ikut serta mengurangi dampak lingkungan hingga 50%, sekaligus meningkatkan kinerja bisnis.

"Untuk merealiasikan komitmen tersebut Ajinomoto Indonesia Group juga meningkatkan literasi dan pengetahuan untuk seluruh karyawannya untuk dicetak sebagai Health Provider.

Ada dua Health Provider yaitu Health provider for Human Being dan Health provider for The Earth.

"Karena Ajinomoto peduli terhadap perbaikan kesehatan umat manusia dan bumi (lingkungan). Untuk kesehatan atau kelestarian bumi, secara khusus Ajinomoto ingin berkontribusi dalam mengurangi polusi sampah di laut." jelas Grant. (RO/OL-09)