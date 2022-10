Kerjasama UNAS dan Kedubes Italia Makin Erat di Pekan Bahasa Itali ke 22

UNIVERSITAS Nasional (UNAS) dan Kedutaan Besar Republik Italia di Jakarta sejak 2009 sudah menjalin kerjasama, khususnya dalam pendidikan dan kebudayaan. UNAS melalui Program Studi Sastra Inggris mendapat kesempatan untuk mengembangkan Bahasa Italia dengan kontribusi dari Pemerintah Italia.

Pengajaran Bahasa Itali diadopsi oleh Fakultas Bahasa dan Sastra sebagai mata kuliah pilihan fakultas, yang dapat diikuti oleh mahasiswa Prodi Sastra Inggris, Prodi Sastra Jepang, Prodi Sastra Indonesia dan Prodi Bahasa Korea. Dengan jumlah kredit yang ditawarkan sebesar 4 sks, dengan nama matakuliah Bahasa Italia Praktisi I dan II dengan pengajar adalah penutur asli/ native-speaker rekomendasi dari Pusat Kebudayaan Italia (IIC).

Untuk makin mengeratkan hubungan bilateral UNAS dengan Pemerintah Italia melalui Kedubesnya di di Jakarta (Istituto Italiano di Cultura, Jakarta), dihelat dengan Webinar Pekan Bahasa Italia yang Ke 22 Tahun.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAS, Dr. Suryono Effendi, S.E., M.B.A. M.M menyampaikan, kegiatan Hybrid Webinar Bahasa Italia yang dilaksanakan merupakan bagian dari penunjang pengajaran Bahasa Italia di UNAS. "Melalui seminar ini diharapkan mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah Bahasa Itali mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang Bahasa Italia dan Konteks budayanya serta bisa mendapatkan kesempatan langsung untuk berinteraksi dengan para penutur asli”, katanya

Kedepannya, jelas Suryono, semakin banyak program yang bisa dilaksanakan bersama termasuk juga kesempatan bagi mahasiswa UNAS untuk kuliah di Universitas di Itali.

Pada kesempatan yang sama, Maria Battaglia, Director of Italian Cultural Institute, Istituto italiano di Cultura Jakarta menyampaikan Pekan Bahasa Italia di Dunia adalah inisiatif untuk mempromosikan bahasa Italia yang dilakukan oleh jaringan budaya dan diplomatik Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional di bawah Perlindungan Tinggi Kepresidenan Republik Italia. “Setiap tahunnya merayakan Bahasa Italia dan Kreatifitas di Dunia, Bahasa Itali merupakan bahasa yang indah melalui musiknya. Kegiatan ini merupakan kegiatan Edisi 22 yang berlangsung dari 17 hingga 23 Oktober 2022 dan akan mengangkat tema Italia dan kaum muda”, terangnya

Maria juga menambahkan kegiatan THE 22nd WEEK OF THE ITALIAN LANGUAGE IN THE WORLD "Italian Language in Millennials" merupakan kegiatan untuk mempromosikan Bahasa dan Kebudayaan Italia ke seluruh dunia. “Dengan kegiatan seperti ini, Pemerintah Italia juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan belajar Bahasa Italia ke Universitas of Italy di Italia”. Pungkasnya.

Ia juga mengucapkan apresiasinya kepada Universitas Nasional yang telah menyelenggarakan kegiatan The 22nd Week of The Italian Language in The World. Kegiatan ini juga merupakan serangkaian acara Dies Natalis Universitas Nasional ke 73tahun oleh Prodi Sastra Inggris.

Kegiatan webinar yang digelar secara hybrid mengundang narasumber dari Italia Paulo Rondinelli, dari SSML Carlo bo Bologna, Salvatore Cingari dan Federico Giordano dari University for Foreigner,Perugia berdikusi mengenai Sastrawan Italia Pier Paolo Pasolini yang dimoderatori oleh Antonietta Sireci. (OL-13)