Gelaran Kawan Nusantara 2022 Turut Dorong Ekonomi Kreatif

MENJADI kebahagiaan teramat besar, Kawan Nusantara telah kembali hadir di masa pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya hilang.

Gelaran Kawan Nusantara 2022 di pusat kesenian Spac8, Ashta District 8 kawasan SCBD, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu menjadi ajang berkumpul kembali dengan Sahabat Tulola dan sesama pelaku ekonomi kreatif yang tidak berhenti berkarya.

Pada tahun 2022 ini, Tulola bersama BRI telah pula kembali mengajak para sahabat yang memiliki tujuan serupa dengan mengedepankan tema “Wanita dan Alam”.

"Inisiatif usaha yang didominasi oleh pelaku wanita dalam berkarya atau menggagas ide, akan menjadi highlight dari kolaborasi ini," kata Happy Salma, Founder Tulola Jewelry, dalam keterangan pers, Senin (29/8).

Selaras dengan tema 'Wanita dan Alam', buah karya mereka kerap berdekatan dengan hal-hal yang alami.

Misalnya, menggunakan pewarnaan alami, bahan baku alami, daur ulang, dan segala macam unsur sebagai bagian dari alam atau upaya dalam menyembuhkan alam itu sendiri.

"Karya-karya mereka merupakan bukti nyata dari kepedulian dan rasa cinta terhadap alam sekitar," ucap Happy.

Acara Kawan Nusantara dibuka dengan pertunjukan pembukaan yang dikoreografi oleh Josh Marcy, seorang seniman koreografer tari yang berbasis di Jakarta.

Josh menciptakan sebuah performance bertajuk 'Sri Lakshmi' yang merupakan penggabungan dari tari dan fashion show.

Pertunjukan ini dihadiri Handayani selaku Direktur Konsumer BRI dan melibatkan publik figur dan serta selebriti Jakarta seperti Marsha Timothy, Widi Mulia, Asmara Abigail, dan Daffa Wardhana.

Semua peserta pertunjukan ini dipercantik dengan dukungan official make up by SADA beauty.

Kawan Nusantara

Menurut Happy, Kawan Nusantara merupakan sebuah perayaan ketulusan dan kebersamaan dari Tulola dengan para sahabat yang memiliki cita-cita yang sama.

"Yaitu menghadirkan segala hal yang berangkat dari kearifan lokal, menghargai warisan leluhur, namun diinovasikan sesuai zaman," terangnya.

Berkolaborasi dalam membangun dan membangkitkan roda ekonomi Indonesia bersama dengan BRI yang selalu mengapresiasikan keindahan negeri dengan berbagai macam perbedaan di bangsa dan turut serta memberikan bakti bagi negara.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengapresiasi dan menyambut positif kegiatan ini.

Tulola juga menggandeng 11 pelaku usaha kreatif terpilih non-jewelry untuk sama-sama maju bergerak dalam roda ekonomi.

Local brand yang akan hadir dalam Kawan Nusantara 2022 terbagi dalam tiga kategori, yang pertama adalah fashion-nya itu yakni SukhaCitta, Amanda Hartarto, Masshiro, Niluh Djelantik.

Sementara itu, kategori life style terdiri dari Kiloalta, Kemayu, SADA beauty, dan living SleepBuddy, Keramik Alarasati, Handep, dan Arbor& Troy.

Ruang Instalasi Mang Moel

Mulyana Mogus, seniman rajut asal Bandung yang menetap di Yogyakarta. Kerap disapa Mang Moel, banyak dikenal usai karya instalasi laut bertajuk Sea Remembers di Artjog 2018.

Sudah melanglang buana dengan karya-karya indahnya Australia, Jepang, New York (Amerika SerikaT, Korea Selatan, serta terpilih untuk membuat windowdisplayhighendbrand internasional.

Dan tentu saja tak lupa, kolaborasi ini semakin nyata karena tak luput dari dukungan BRI yang selalu peduli pada semangat bakti pada negeri. Peran nyata dukungan ke pelaku usaha kreatif yang memang memiliki corebusiness di UMKM.

Dalam rangka ulang tahun ke-127 BRI, moment ini adalah juga penting dengan semangat Indonesia brilian.

Salah satu brand peserta yang juga mendukung terlaksananya Kawan Nusantara 2022, SleepBuddy, merupakan sebuah brand yang percaya bahwa setiap rumah harus diisidengan energi positif dan kebahagiaan.

Karenanya seluruh rangkaian produk SleepBuddy baik itu perlengkapan tidur & aksesoris rumah didesain dari bahan berkualitas untuk memberi kenyamanan bagi konsumennya.

Dan tidak berhenti pada konsumen, di SleepBuddy pun memperhatikan kebahagiaan para penjahit dan pengrajin lokal dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka, serta tak lupa menjadi brand yang berdampak positif pada bumi.

Sebagai pusat kesenian di District 8 kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Spac8, Ashta telah turut mendukung semangat generasi muda untuk maju dan berkarya dalam ranah yang berbeda-beda namun satu jua. (RO/OL-09)