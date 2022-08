Sukses Gelar Katchafest, TT Beach Club Berkomitmen Bangkitkan Pariwisata Bali Kembali

AKHIRNYA perhelatan akbar Katchafest berhasil digelar dengan sukses dan penuh suka cita oleh TT Beach Club yang merupakan keluarga dari Ini Vie Hospitality.

Pada Sabtu, 6 Agustus 2022, menjadi sejarah bagi dunia musik tanah air, khususnya bagi para pelaku dan pecinta musik reggae.

Setelah 2 tahun belakangan ini mati suri karena pandemi, akhirnya Bali bangkit kembali, bertepat di area Pantai Melasti, ribuan penonton baik dari lokal, wisatawan domestik, sampai mancanegara membanjiri Festival Reggae Terbesar di Indonesia.

Bahkan hampir 70% dari penonton yang datang didominasi oleh warga mancanegara.

Dibuka oleh band reggae lokal ternama Ulu Roots, berhasil menyapa para penonton yang sudah hadir dari siang hari. Dilanjut dengan Ras Muhamad, Duta Reggae Indonesia ini memang kehadirannya masih sangat dirindukan oleh pencintanya.

Banyak para penonton yang tak segan untuk bergoyang dan bernyanyi bersama. Setelah itu, disambut oleh bintang tamu yang amat ditunggu-tunggu, Katchafire, band reggae asal Selandia Baru ini memang berhasil menghipnotis mata ribuan penonton.

Sederet lagu-lagu favoritnya dari One Love, Get Away, sampai dengan lagu kebangsaan reggae Three Little Birds benar-benar berhasil menghipnotis seluruh penonton untuk ikut larut di dalamnya, meskipun rintik hujan sempat turun, namun hal ini pun tak menggoyahkan penonton untuk bergegas meninggalkan area, malah semakin larut tenggelam.

Selain dimanjakan dengan gemerlap bintang reggae terkemuka, TT Beach Club juga menyuguhkan beberapa Food and Drink Station yang berada di FnB area, dengan suguhan cocktails, mocktails, pizza, dan beberapa menu favorit dari TT Beach Club sendiri juga ditawarkan di sini.

Kabarnya dengan kesuksesan dari Katchafest sendiri bukanlah merupakan akhir dari pembuktian bahwa TT Beach Club berkomitmen untuk memajukan pariwisata Bali kembali,.

Namun ini adalah awal dari serangkaian perjalanan panjang lainnya, dengan menyandang identitas baru yang lebih kuat, TT Beach Club ingin terus berinovasi dan berkreasi.

Bahkan TT Beach Club berencana akan menggelar event-event besar lainnya yang tak kalah spektakular, Jadi Bersiapkah Anda Untuk Perhelatan Akbar Selanjutnya!

