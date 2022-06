Lewat Piyama Cafe, Kotta GO Hotel Yogyakarta Miliki Program #SupportLocalBrand

PIYAMA Cafe merupakan salah satu cafe hits di Yogyakarta yang lokasinya dekat dengan Tugu, tepatnya berada di Lobby Kotta GO Hotel Yogyakarta. Piyama Cafe dapat menjadi rekomendasi kafe yang sangat cocok untuk lokasi foto OOTD atau Outfit of The Day.

Dengan menawarkan pengalaman nongkrong di cafe dengan suasana yang tenang juga didukung oleh eksterior dan interior di Piyama Café yang sangat instagenic dan didominasi warna putih serta kaca.

Tempatnya yang nyaman dan memiliki interior yang cantik, setiap sudut café ini sangat cocok untuk foto OOTD atau foto produk.

Karena setiap sudut disini sangat aesthethic, jadi para UMKM khususnya dalam bidang fashion tidak perlu lagi bingung mencari lokasi untuk foto produk.

Piyama Café memiliki paket #SupportLocalBrand yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha local brand di Yogyakarta yang kebingungan mencari tempat untuk foto produk.

Piyama Café bisa jadi salah satu pilihannya, karena hanya dengan minimal order Rp 350.000 di Piyama Café, kamu bisa foto sepuasnya disetiap sudut Kotta GO Hotel dan Piyama Cafe. Tidak hanya indoor saja, untuk area outdoor;terdapat GO Terrace di lantai 2.

Walaupun hanya terdapat beberapa meja dan kursi, GO Terrace memiliki spot foto instragamable yang banyak disukai orang dan sangat cocok untuk berfoto di siang maupun sore hari.

Terdapat banyak sekali menu makanan dan minuman yang bisa kamu pilih dan memiliki citarasa yang unik pastinya.

Menu yang menjadi rekomendasi adalah Honje Roll yaitu, ayam suwir kecombrang yang dibungkus dengan tempe.

Untuk dessert ada Strawnana Toast yang dibuat dengan resep rahasia dengan taburan gula aren ditambah buah-buahan dan pastinya cocok buat kamu yang penyuka dessert.

Selain menu makanan, untuk menu minuman yang menjadi rekomendasi ada Es Kopi Kotta,; kopi dengan sentuhan rasa manis menggunakan caramel dan gula aren serta untuk non kopi ada Lucid Latte, campuran Teh Telang dengan susu yang menghasilkan creamy dan segar.

Selain menu makanan yang beragam, Piyama Cafe juga memiliki tempat yang sangat nyaman untuk mengerjakan tugas, belajar, meeting atau sekedar nongkrong menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama teman-teman.

Bagi kalian yang ingin mengetahui informasi lain mengenai Piyama Cafe, seperti lokasi, daftar menu, ataupun berbagai promo yang disediakan, dapat langsung datang ke Piyama Cafe yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No.87, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231 dengan jam buka mulai jam 6 pagi dan tutup jam 10 malam atau juga bisa dengan mengunjungi instagram @piyamacafe. (RO/OL-09)