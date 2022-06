IDHE 2022: Momentum Transformasi Teknologi Kesehatan

ON Us Asia didukung oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Kementerian Kesehatan, serta berkolaborasi dengan Busdev, menginisiasi kegiatan penyelengaraan Indonesia Digital Health Expo (IDHE) 2022 yang akan dilaksanakan pada 25-26 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center,

Acara itu akan terdiri dari conference serta program pendukung lainnya, yaitu exhibition dan workshop. Dengan mengangkat tema “Digital Experience for Smart Hospital”.

Dampak pandemi Covid-19, membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi digital. Pandemi telah menjadi akselerator dalam perubahan cepat tren global menuju era teknologi modern yang berpengaruh pada transformasi gaya hidup, pola kerja, strategi bisnis, termasuk bidang kesehatan.

Transisi teknologi digital di bidang kesehatan harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

Ketua Umum PERSI Bambang Wibowo menyatakan, perkembangan teknologi digital memiliki potensi yang sangat besar. Pada sektor kesehatan, perkembangan berbagai aplikasi digital health telah membantu perusahaan penyedia jasa seperti rumah sakit dan klinik. Transformasi digital ini dapat memberikan layanan secara lebih efektif dan efisien.

"IDHE 2022 adalah forum kesehatan yang akan selalu menjadi forum dan momen besar dalam mempertemukan lembaga pemerintah, pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, investor, perusahaan jasa, akademisi, dan pakar industri kesehatan untuk bertemu bersama dan berdiskusi mengenai perkembangan terbaru di industri teknologi kesehatan," kata Bambang.

Ketua Pelaksana IDHE 2022 Seno Adhi Damono mengatakan, On Us Asia sebagai inisiator dan penyelenggara IDHE menyadari akan pentingnya ekosistem digital di sektor kesehatan.

"Diharapkan dengan diselenggarakanya IDHE menjadi solusi dalam menjawab tantangan dan trend di era transformasi digital saat ini," ujarnya.

Gio Wibowo dari Busdev selaku kolaborator On Us Asia menambahkan, tema “Digital Experience for Smart Hospital” memiliki relevansi dengan isu global dan kebijakan pemerintah saat ini. Forum IDHE 2022 sangat penting, karena dalam salah satu program yaitu, conference akan membahas dan saling berbagi pengalaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan tren dan tantangan ke depan bagi sektor kesehatan khususnya rumah sakit dan klinik, serta inovasi teknologi dalam transformasi digital.

Acara tersebut juga akan disertai dengan workshop dan exhibition.

Digital Transformation Officer (DTO) Kementerian Kesehatan Agus Mutamakin memaparkan, pemerintah senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan teknologi kesehatan dalam mencapai agenda Indonesia sehat.

"Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta untuk berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapainya," katanya.

Kementerian Kesehatan terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, terutama dengan PERSI yang selama ini telah menjadi partner penting dalam pengembangan kesehatan.

IDHE 2022 meliputi program Conference, Exhibition, dan Workshop. Program Workshop menjadi kesempatan yang paling ditunggu oleh para akademisi dan juga profesional untuk mendiskusikan secara detail terkait isu-isu maupun perkembangan up to date terkait industri kesehatan di perumahsakitan dan klinik. Selain itu, kegiatan Exhibition akan menampilkan program-program serta teknologi kesehatan terkini. (RO/OL-7)