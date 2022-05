UMB Gelar Social Volunteering di Mauk Kabupaten Tangerang

UNIVERSITAS Mercu Buana Jakarta menggelar Social Volunteering (kerelawanan sosial) Angkatan 38 Program Magister Ilmu Komunikasi di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (28/5).

Sejumlah program dilakukan dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Heri Budianto mengatakan program social volunteering merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. “Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 38 Program Magister Ilmu Komunikasi. Kegiatan ini berdampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat sehingga diharapkan menjadi laboratorium kegiatan sosial yang perlu terus dikembangkan,” kata Heri Budianto di Jakarta, Jumat (27/5).

Menurutnya, program-program yang akan dilakukan pada Social Volunteering adalah How to Handle Event for Teenanger, Build Your Personal Branding and Reach Your Dream, Dare to Speak in Public,Digital Marketing bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Semua Bisa Jadi Jurnalis. “Semua program yang kami laksanakan di masyarakat bersifat praktis. Diharapkan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Heri.

Ketua Panitia Rina Rahmadani mengatakan sasaran program Social Volunteering ini adalah pelajar SMA, Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK, dan Pondok Pesantren. “Alhamdulillah semua pihak yang kami jadikan target kegiatan menyambut baik program ini. Masyarakat Mauk menerima kami dengan tangan terbuka,” ujar jurnalis senior Metro TV ini.

Pembukaan kegiatan pada Sabtu (28/5) ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Mauk. Kegiatan aan dihadiri Camat Mauk Arif Rahman, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Elly Yuliawati, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Heri Budianto, dan dosen-dosen Program Magister Ilmu Komunikasi serta undangan lainnya, “Selain memberikan pelatihan kepada masyarakat, acara juga akan diisi oleh awarding untuk dosen, dan art performance mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi,” jelas Rina. (OL-12)