BNI Java Jazz On The Move Redakan Kerinduan Fans Pada Suara Endah N Rhesa

BNI Java Jazz On The Move (JJOTM) 2022, menjadi pra acara yang sukses dan efektif, dalam membawa riuh sorak gembira masyarakat menyambut pertunjukan Jakarta International BNI Java Jazz Festival atau BNI Java Jazz Festival pada 27-29 Mei 2022.



Dalam rangkaian terakhir JJOTM 2022 tersebut, yaitu pada 30 April 2022, duo musisi RI beraliran jazz , folk , dan blues , Endah N Rhesa ikut meramaikan pergelaran JJOTM. Ditemani kehadiran Adhitya Sofyan yang dikenal sebagai musisi kamar, berkat lagunya yang independen di dalam kamarnya. Mereka, semakin menegaskan JJOTM 2022 sebagai festival musik yang ditunggu-tunggu.



“Semoga Covid-19 semakin membaik dan BNI mampu terus mendukung BNI Java Jazz Festival dan bentuk festival musik lainnya,” ungkap Adithya.



di belakang mereka tampil di panggung pukul 19.30 WIB, di mana Adhitya Sofyan membawakan 7 lagu. Yaitu Setelah Hujan, 8 Tahun, Lupakan Jakarta, Menatap, Langit Adelaide, Langit Biru Runtuh, dan Sesuatu di Jogja . JJOTM di hari akhir digelar di Coffee Walk Lippo Mall Puri Indah.



Dia senang mengisi dan jadi bagian JJOTM 2022 ini. Senada, Endah N Rhesa mengapresiasi BNI atas upayanya untuk mendukung kegiatan acara juga membangun optimisme meredanya wabah Covid-19.



“Yang jelas senang banget karena festival terakhir yang kita utamakan sebelum pandemi adalah Java Jazz, kemudian semuanya mereda kita mulai lagi dengan Java Jazz, jadi menutup dan membuka,” ujarnya.



Menurut Endah, gairah JJOTM 2022 bisa memantik kesuksesan acara serupa di Tanah Air untuk turut digelar “Ini adalah upaya yang sangat baik yang dilakukan oleh para sponsor, yaitu BNI, dan mudah-mudahan acara festival musik atau kreatif lainnya mencuat," kata dia.



Tidak ingin kalah dengan Adhitya, Endah N Rhesa menyapa kerinduan para penggemar setianya lewat lagu pertama yang dibawakan yaitu Blue Day . Mereka bertiga berhasil menyihir para pengagumnya serta memeriahkan pagelaran musik JJOTM.



Rangkaian dari JJOTM 2022 dapat dibuktikan BNI mampu mendorong keyakinan masyarakat dalam menghadirkan kembali kegiatan musik yang sempat absen di tahun sebelumnya akibat peningkatan penyebaran virus Corona. Semoga, BNIre terus menjaga optimisme Indonesia agar memberikan prospek yang semakin baik untuk saat ini maupun yang akan datang, dan salah satunya ditunjukkan dengan kesuksesan acara BNI Java Jazz Festival yaitu BNI Java Jazz On The Move (JJOTM) 2022



. pembelian tiket BNI Java Jazz Festival dapat diakses melalui tautan ini . (OL-10)