Mahasiswa Trisakti Ukir Prestasi di Ajang Internasional

MAHASISWA FH Universitas Trisakti Nely Vigona sukses meraih Juara dan Predikat 'BEST DELEGATE OF UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND AT ASIA YOUTH INTERNATIONAL MUN ACADEMY (AYIMUN)' yang diselenggarakan oleh International Global Network (IGN) pada 18-21 Februari 2022. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Hilton Garden Inn, Bali, ini telah digelar secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Ass Wadek 3 Bidang Kemahasiswaan FH USAKTI, Dr. Intan Nevia Cahyana, SH. MH, penyelenggaraan AYIMUN adalah platform pembelajaran untuk mengasah kemampuan public speaking, analisis, berpikir kritis, menulis secara akademik dan komprehensif, memimpin dan teknik negosiasi melalui simulasi Sidang PBB.

AYMUN ini terdiri dari 2 council. Yaitu

1. United Nations Children's Fund (UNICEF) dengan topik: 'Upaya Kesejahteraan & Perlindungan Anak Melalui Kesehatan Mental Anak'. Nely mewakili Negara Prancis dalam mempresentasikan topik ini sebagai pembicara pertama.

2. United Nations World Tourism Organizations (UN WTO) dengan topik: 'Strategi Pembangunan Pariwisata Dunia Pasca Covid-19'.

Selamat dan terima kasih atas persembahan yang indah ini. Semoga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para mahasiswa FH lainnya untuk terus mau mengembangkan diri dengan mengikuti lomba dan berprestasi. (RO/OL-10)