Menkes Sambut Berdirinya Stroke Center di RS Premier Bintaro

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambut baik peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang memliki faktor risiko stroke dan sejalan dengan misi Kemenkes yang melakukan transformasi kesehatan.

"Salah satu pilar utamanya formulasi pelayanan primer yang di mana peningkatan upaya peningkatan promotif dan preventif yang dilengkapi dengan 7 kampanye utama," jelas Menkes saat memberi sambutan Grand Opening Stroke Center RS Premier Bintaro.

Menkes menyambut baik webinar yang mengambil tema 'Update Comprehensive Stroke Management' karena sangat manfaat dan turut mengedukasi masyarakat termasuk tenaga medis tentang penyakit stroke.

Dalam keterangan pers, Kamis (24/2), webinar yang dilaksanakan RS Premier Bintaro tersebut dengan aplikasi zoom itu membahas beberapa topik yang diharapkan dapat menjadi kunci dalam penanganan pasien stroke.

Pembahasan webinarmeliputi manajemen stroke, neuro Intervensi pada kasus stroke, peranan padiologi intervensi pada stroke management, bedah syaraf pada kasus stroke, dan penanganan stroke pada wanita hamil.

Selain itu, dibahas pula manajemen asuhan keperawatan pada kasus stroke, peranan hand orthopedic untuk spastic stroke, rehabilitasi komprehensif pada kasus stroke, peranan kedokteran olahraga pada kasus stroke, dan neuro anestesi pada stroke management.

Bersamaan digelarnya webinar Premier Bintaro meluncurkan layanan unggulan terbaru Stroke Center yang tentunya menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan penanganan stroke secara multi displin dan terpadu.

Stroke is about comprehensive care merupakan tagline dan semangat yang diusung pada setiap campaign stroke center RS Premier Bintaro.

Dalam acara Grand Opening Stroke Center RS Premie Bintaro, selain Menkes, yang turut memberi sambutan adalah Group CEO Ramsay Sime Darby Health Care Peter Hong dan Ketua Perhimpuan Rumah Seluruh Sakit Indonesia (Persi) dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS serta CEO RS Premier Bintaro dr. Martha M.L. Siahaan, MARS.

Dalam sambutannya, dr. Martha mengatakan Stroke Center ini dalam perjalanannya diharapkan dapat lebih berkembang untuk menjadi Neuro Center dan menjadi salah satu Center of Excellent RS Premier Bintaro.

"Saat ini Stroke Center RS Premier Bintaro dapat menangani pasien stroke dengan fase ringan dan akut hingga kegawat daruratan," jelasnya.

"Adapun kecepatan dan ketepatan waktu dan tindakan dalam penanganan pasien di Stroke Center menjadi titik utama seluruh tim multidisiplin, baik di area perawatan, bedah, terapi, dan rehabilitasi," tutur dr.Martha.

"Termasuk juga kecepatan dari penjamin kesehatan pasien terutama untuk pasien-pasien yang menggunakan penjaminan perusahaan dan asuransi sehingga pada akhirnya, pasien dapat tertangani dengan baik dan dapat beraktivitas kembali," paparnya. (Nik/OL-09)