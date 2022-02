10 Rekomendasi Restoran Bernuansa Romantis untuk Valentine

HARI Valentine biasanya dirayakan dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang tersayang. Salah satu aktivitas yang kerap dilakukan pada momen ini adalah makan malam di tempat yang romantis.



Bagi Anda yang ingin mengajak kesayangan merayakan hari Valentine di tempat yang romantis dan istimewa, simak rekomendasi hotel dengan restoran bernuansa romantis yang bisa Anda pilih untuk merayakannya di tahun ini.

Baca juga: MSG bukan Penyebab Obesitas



Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta



Makan malam romantis ala Jepang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merayakan Valentine dengan pasangan tercinta atau sahabat terdekat. OKU Japanese Restaurant adalah restoran yang menawarkan hidangan Jepang dengan sentuhan tradisional yang bisa Anda temukan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Suasana di restoran ini nyaman untuk makan malam romantis bersama pasangan. Salah satu menu paling favorit di OKU adalah signature aburi salmon roll yang memadukan salmon Tasmania, telur salmon, dan caviar lumpfish.



Four Seasons Hotel, Jakarta



Alto Restaurant berada di Four Seasons Hotel Jakarta. Dengan menawarkan konsep fine dining hidangan tradisional Italia nan lezat, restoran ini dapat menjadi pilihan untuk dikunjungi bersama pasangan. Restoran ini dihiasi interior yang juga ala Italia dan memberikan kesan dan tampilan mewah. Anda dapat menyantap hidangan sambil menikmati pemandangan kota Jakarta dan gemerlap lampu di malam hari di dalam restoran ini. Menu apa yang direkomendasikan? Anda dapat memesan menu favorit di restoran ini, yakni beef cheek polenta.



Hotel Fairmont, Jakarta



Restoran yang bernama 1945 Restaurant berada di Hotel Fairmont Jakarta. Restoran ini memiliki desain klasik yang didominasi warna hitam sehingga membuatnya terlihat mewah. Restoran ini cocok bila Anda ingin menikmati cita rasa kuliner Tanah Air karena menawarkan menu otentik Indonesia dari bahan-bahan premium. Hidangan favorit di restoran ini yaitu beef tomahawk maranggi dan rawon sumsum.



Kamandalu Resort, Ubud



Selain terkenal dengan penginapannya yang nyaman, Kamandalu Resort Ubud juga menawarkan restoran romantis untuk pasangan dengan beberapa pilihan fasilitas. Menyajikan hidangan Asia dan Barat, di sini Anda dapat menikmati makan malam sambil melihat pemandangan sawah yang hijau dengan suasana forest dining hingga candlelight garden dinner Kamandalu. Suasana ini akan membuat makan malam terasa lebih intim dan romantis.



Samaya Seminyak Hotel, Bali



Bagi Anda yang ingin merasakan makan malam sambil ditemani hembusan angin pantai dan melihat indahnya pemandangan pantai, Breeze di Samaya Seminyak Hotel bisa menjadi jawabannya. Restoran ini menawarkan banyak menu, mulai dari makanan khas Indonesia sampai Barat. Memiliki konsep desain kasual di tepi pantai, Anda dapat menikmati makan malam dengan lebih santai dan romantis. Anda dapat memesan wagyu beef carpaccio yang merupakan salah satu menu favorit di restoran ini.



The Legian Seminyak, Bali



The Restaurant di The Legian Seminyak menghadap langsung ke infinity pool dan lautan yang akan membuat suasana makan malam Anda menjadi lebih romantis. Dengan menyajikan masakan ala Eropa dengan sentuhan khas Asia Tenggara, makanan di sini dijamin kelezatannya. Makan malam di restoran tepi laut Seminyak ini akan membuat pasangan lebih bahagia. Jangan lupa untuk mencicipi salah satu menu favorit restoran ini, yaitu grilled seafood platter dan seafood salad.



The Trans Luxury Hotel, Bandung



Restoran yang terletak di The Trans Luxury Hotel Bandung ini memiliki pemandangan malam Kota Bandung yang memesona. Anda bisa menikmati ketenangan makan malam romantis langsung dari lantai 18. Restoran ini memiliki desain modern klasik yang cocok untuk Anda yang ingin menikmaticasual dining. Menu yang ditawarkan adalah makanan ala internasional dengan cita rasa khas nan lezat.



Padma Hotel, Bandung



Menikmati udara segar ditemani pemandangan hijau di depan mata akan membuat suasana makan menjadi lebih romantis. Pemandangan alam dari ketinggian The Restaurant di Padma Hotel Bandung ini akan membuat Anda seperti sedang makan di atas pohon. Makanan yang disajikan memiliki citra rasa lezat dan sangat istimewa. The Restaurant memiliki konsep alam di mana areanya dikelilingi pemandangan hijau yang menyegarkan. Anda dapat memesan seafood yang menjadi menu favorit di restoran ini.



Hotel JW Marriott, Surabaya



Memiliki desain modern dan kontemporer membuat restoran Uppercut Steakhouse ini menghadirkan suasana yang romantis dan kesan klasik namun mewah. Menu yang ditawarkan tidak perlu diragukan lagi rasanya. Anda wajib memesan menu steak ketika berkunjung ke restoran ini.



Java Paragon Hotel, Surabaya



Berlokasi di rooftop Java Paragon Hotel Surabaya, Citilites Sky Club & Bistro sangat cocok untuk makan malam romantis bersama orang tercinta. Memiliki konsep urban dan modern, membuat restoran ini tampak mewah. Sambil melihat pemandangan Kota Surabaya dari ketinggian yang dipenuhi lampu-lampu cantik, makan malam pun akan terasa lebih romantis. Menu berbintang yang dapat Anda coba di restoran ini adalah squid ink pasta crunchy soft-shell crabs. (Ant/OL-6)