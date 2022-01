Sambut Imlek dan Rekatkan Tali Silahturahmi di Mercure Serpong Alam Sutera

Hari raya Imlek identik dengan makan dan berkumpul bersama keluarga. Menjalin tali silahturahmi antar keluarga merupakan budaya yang terus dipertahankan dari dulu hingga sekarang dalam merayakan tahun baru Imlek ini.

Jalin tali silahturahmi dan rayakan kehangatan malam tahun baru Imlek dengan hidangan istimewa di Mint & Pepper Restaurant.

Nikmati sajian Buffet All You Can Eat spesial malam tahun baru Imlek dengan beragam menu pilihan yang disiapkan langsung oleh chef terbaik kami dengan harga Rp 328.000 nett per orang.

Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan Angpao dari Pohon Angpao yang tersedia di Restoran setiap pembelian 4 pax Chinese New Year Eve Buffet Dinner. Menangkan hadiah berupa voucher menginap, voucher makan, voucher breakfast dan hadiah menarik lainnya. Segera book table-nyaya!

Manjakan keluarga enganp aket staycation hari raya imlek denga harg aistimewa 908.000 Nett per malam termasuk sarapan untuk dua orang.

Penawaran ini bisa dinikmati hanya untuk periode menginap 28 Januari hingga 1 Februari 2022. Book sekarang untuk dapatkan penawarannya!

Ikuti juga Photo Contest dengan hadiah menginap 1 malam di Mercure Serpong AlamS utera yang berlansung mulai tanggal 21 Januari hingga 6 Februari 2022.

Caranya mudah hanya dengan foto di Chinese New Year Booth yang ada di lobby Hotel dan mengunggahnya di Instagram selama period tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, langsung cek IG @mercurealamasutera.

Mari rekatkan tali silahturahmi bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih di Mercure SerpongAlam Sutera. Jangan lewatkan penawara spesialiniya. Reservasikan kedatangan Anda sekarang! Hubungi 021-29668668 untuk pemesanan kamar dan table! (RO/OL-09)