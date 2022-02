Rayakan Imlek 2022 Dimeriahkan Atraksi Barongsai dan Ornamen Khas Tionghoa

DALAM rangka perayaan Tahun Baru Imlek, Hotel Borobudur Jakarta mengadakan acara yang bertemakan A Traditional Chinese New Year Ceremony, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (1/2).

Berbeda dengan acara tahun sebelumnya, Hotel Borobudur Jakarta kini menawarkan keindahan akan sejarah tradisional Tinghoa.

“Hari ini Hotel Borobudur Jakarta kembali merayakan perayaan tahun baru China. Di mana perayaan tahun China kali ini ialah Tahun Macan,” tutur Direktur Marketing Communication dari Hotel Borobudur Jakarta, Karina Eva Poetry.

Di Tahun Macan, Hotel Borobudur Jakarta kembali menampilkan perayaan seremoni atraksi barongsai atau lion dance yang diiringi dengan alunan musik indah khas negeri tirai bambu.

Tak hanya itu, kata Karina, pihaknya juga menampilkan beberapa atraksi tarian tradisional khas China. Kemudian, alunan orchestra traditional music performance pun bisa dinikmati oleh pengunjung Hotel Borobudur Jakarta.

Penampilan tarian tradisional dan adanya ornamen khas Tionghoa ditampilkan guna para pengunjung bisa menikmati sekaligus memperkenalkan sejarah perayaan Hari Imlek.

Karina membeberkan alasan Hotel Borobudur Jakarta selalu mengadakan acara perayaan Imlek ini sebagai bentuk apresiasi terhadap ritual yang sudah menjadi tradisi di Indonesia.

“Di mana adanya tradisi ini dapat memberikan keberkahan dan kemakmuran dan tentunya pada saat kondisi saat ini menjadi harapan Borobudur Jakarta untuk memberikan harapan-harapan baru di tengah pandemi (covid-19),” tuturnya.

Selain adanya atraksi barongsai dan seni tari khas China, pengunjung juga mendapatkan pengalaman kuliner yang berbeda.

Di Teratai, restoran yang terletak di level Hotel Borobudur Jkarta, pengunjung dapat menikmati All You Can Eat Dimsum seharga Rp175ribu dan bisa menikmati Hari Raya Imlek bersama keluarga dengan harga Rp388 ribu.

“Tidak hanya banyaknya penawaran yang menarik di Hotel Borobudur Jakarta, pengunjung juga dapat menyaksikan atraksi dan rangkaian ritual Lion Dance atau barongsai yang dilanjutkan dengan pertunjukkan tarian khas China, Chinese Music Orchestra, dan Chinese Solo Music Performance khusus saat Imlek 2022,” pungkasnya. (Ykb/OL-09)