Eratkan Kebersamaan Keluarga dengan Tradisi Makan Malam Imlek

PERAYAAN malam Tahun baru dalam budaya Tionghoa sering disebut Chuxi yang mengandung arti meninggalkan atau menghapus yang buruk di malam terakhir dan menyongsong kedatangan tahun yang baru.

Menyambut Tahun Baru Imlek, Holiday Inn Jakarta Kemayoran menghadirkan acara All You Can Eat Buffet makan malam pada tanggal 21 Januari 2023 dan makan siang pada 22 Januari 2023.

Terinspirasi dari shio Kelinci air, kami mengusung tema “Leap of Fortune” dengan harapan setiap tamu dapat menikmati keberuntungan yang berlimpah di tahun ini.” ujar Indah Susanti selaku Director of Sales di Holiday Inn Jakarta Kemayoran.

Tradisi makan berkumpul bersama dengan keluarga besar tentu saja akan lebih menyenangkan dengan variasi santapan mengugah selera. Botany Restaurant sebagai outlet all day dining di hotel ini mempersembahkan serangkaian menu pilihan untuk disantap bersama.

Dessert Buffet Imlek – Holiday Inn Jakarta Kemayoran

Aneka makanan yang dihidangkan antara lain Chinese Roasted Duck, Mongolian Barbeque, Hokkien Fried Noodle, Slow Cooked Beef Short Ribs, Cantonese Steamed Fish, Mala Spicy Chicken dan Singaporean Laksa.

Hidangan komplit mengugah selera ini bagai membawa tamu untuk menjelajah kekayaan warisan kuliner 'Negeri Tirai Bambu'.

Bahkan yang lebih menariknya, pihak hotel juga menyediakan prasmanan untuk anak-anak seperti Mini Burger, French Fries, Chicken Nugget dan Pop Corn. Wah, para orang tua tentunya akan lebih nyaman menikmati waktu berkualitas bersama keluarga besar.

Tak hanya makanan prasmanan yang tersedia, tetapi sajian Yusheng [yúshÄ“ng] hadir untuk tamu yang melakukan reservasi.

Hidangan perlambang kemakmuran ini tentu saja wajib dinikmati. Tahun Baru China / Imlek rasanya tak lengkap tanpa kehadiran sang Singa pembawa keberuntungan alias Barongsai.

Dalam filosofi Tionghoa, tarian Barongsai dapat mengusir segala roh jahat dan memastikan usaha yang dikerjakan akan meraih kesuksesan. Penampilan barongsai akan semakin menyemarakan suasana di malam tahun baru Imlek ini.

Tamu dapat menikmati acara ini dengan hanya Rp 428.000++/ orang untuk makan malam serta hanya Rp 358.000++/orang untuk makan siang.

Khusus untuk anak usia 5 tahun kebawah dapat menyantap hidangan tanpa dipungut biaya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam restoran, sementara anak usia 6 tahun keatas serta lansia akan dikenakan biaya normal.

Tamu dapat melakukan reservasi ke Botany Restaurant – Holiday Inn Jakarta Kemayoran via Whatsapp pada nomor +62 822 6007 8808 atau untuk informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi via Instagram @holidayinnjakartakemayoran. (RO/OL-09)