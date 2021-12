Resmikan the UBM Master Kitchen, UBM Undang Chef Internasional Berbagi Ilmu dan Pengalaman 

KEBERHASILAN pendidikan tidak terlepas dari kemampuan Perguruan Tinggi beradaptasi dengan roda industri pekerjaan yang terus bergulir. Universitas Bunda Mulia yang berpegang pada tagline “Bridging Education to the Real World” selalu menjawab hal tersebut dengan pelaksanaan acara edukatif.

Salah satu terobosannya adalah penyelenggaraan The UBM Studium Generale Series, kegiatan Kuliah Umum dengan Pembicara atau Praktisi internasional yang kompeten di bidangnya. Dihadiri lebih dari 500 partisipan secara hibrida (online dan offline), The UBM Studium Generale Series 001 mengusung tema “French Cuisine with The Expert” persembahan Program Studi Hospitality & Pariwisata Universitas Bunda Mulia dan Perhotelan Akademi Pariwisata Bunda Mulia dengan pembicara International Chef Gilles Marx.

Kegiatan itu bertujuan menambah pengetahuan mengenai dunia Industri Food & Beverages, khususnya mengenai manajemen jasa boga, pengolahan makanan, serta manajemen restoran dan banquet. Selain talk show, Chef Gilles Marx juga mempertunjukkan live cooking sehingga peserta dapat melihat langsung pembuatan dan penyajian menu berstandar internasional.

The UBM Studium Generale Series ini nantinya akan diadakan secara rutin dengan mengundang pembicara-pembicara dan praktisi-praktisi internasional yang mumpuni dan berkaitan dengan program studi yang ada di UBM.

Bersamaan dengan Kick Off The UBM Studium Generale Series, Direktur Akademi Pariwisata Bunda Mulia, Hanto Djoko Susanto meresmikan The UBM Master Kitchen. Kehadiran The UBM Master Kitchen kian melengkapi pembelajaran praktikal mahasiswa baik di bidang pengolahan cuisine, pastry dan juga mixology.

“Dengan peresmian the UBM Master Kitchen ini dan juga kuliah umum standard internasional, The UBM Studium Generale Series 001 yang Universitas Bunda Mulia lakukan hari ini, kami percaya akan semakin banyak individu-individu yang mendapatkan additional knowledge dan juga experience terkait hospitality, perhotelan, dan pariwisata. Dan kami pun yakin, mahasiswa-mahasiswi UBM yang mengambil jursan hospitality, perhotelan dan pariwisata akan lebih termotivasi untuk belajar dengan adanya fasilitas yang mendukung karir mereka kedepannya,” ujar Hanto Djoko Susanto.

Laboratorium yang didesain serta dilengkapi fasilitas kitchen dengan standar internasional itu diperuntukkan juga bagi showcase dengan konsep hybrid, didukung oleh fasilitas kamera dinamis, monitor, dan TV untuk guest lecturer mengajar.

"Fasilitasnya sangat bagus, kitchen baru ini dilengkapi juga dengan kitchen tool set yang bagus dan mutakhir untuk menampilkan demo. Saya percaya UBM Master Kitchen akan jadi tempat impian bagi para mahasiswa untuk belajar menguasani seni kuliner," ujar Gilles Marx. (RO/OL-7)