Penting, Menjaga Imunitas di Masa Pandemi dengan Minuman Bernutrisi

DALAM beberapa tahun terakhir, minuman kekinian menyegarkan kian digandrungi masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar pelepas dahaga, minuman kekinian juga dapat menjadi teman setia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Apalagi di masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Samakin banyak bermunculan brand dengan spesialisasi dan keunikan masing-masing, terutama dengan embel-embel kesehatan.

Meski begitu, hal itu tidak menyurutkan Menantea, brand teh buah modern di Indonesia untuk ikut terjun. Brand yang diprakarsai oleh Hendy Setiono (Founder of BabaRafi Enterprise), Sylvia (Founder of Kopi Soe), Bisma Adi Putra (Founder & CEO of Masakin Group), Jehian Panangian Sijabat (Direktur Utama Mantappu Corp), dan Jerome Polin (Pendiri Mantappu Corp) hadir memberikan warna baru dengan varian teh buah dengan memberikan manfaat nutrisi dari buah asli yang baik untuk kesehatan.

Dengan teknologi food and beverage serta sisi pemasaran yang kuat, Menantea berhasil menjadi salah satu brand teh yang menunjukkan pertumbuhan pesat. Menantea telah membuktikan kesuksesannya dengan terus melebarkan sayap hingga membuka 122 toko di 55 kota seluruh Indonesia hanya dalam kurun waktu tujuh bulan. Demi memuaskan para pelanggan setia, Menantea terus melahirkan inovasi menu dengan memadupadankan lebih banyak kreasi teh dan buah. Belum lama ini, Menantea menghadirkan varian menu terbaru bertajuk Comfortea Series yang ingin memberikan pelanggan setianya rasa nyaman saat menikmati teh buah Menantea di segala suasana.

“Sejak awal Menantea menyapa masyarakat Indonesia, kami ingin menawarkan minuman khas dengan teh buah paling enak yang bernutrisi dalam setiap gelasnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada awal November kami menghadirkan rangkaian menu Comfortea Series yang tinggi nutrisi dari kandungan sari buah asli di dalamnya. Tidak hanya mendukung pola konsumsi sehat di masa pandemi ini, kami juga senantiasa memberikan rangkaian promo terbaik, salah satunya promo cashback dari ShopeePay bagi para Neteazen atau pelanggan setia Menantea,” cetus CEO Menantea, Jehian Panangian Sijabat.

Beberapa varian teh buah terbaru dalam Comfortea Series Menantea yakni Lychee Tea, Peach Tea, dan Citrus Tea. Selain ketiga menu teh buah itu, Menantea juga memiliki pilihan menu teh buah ikonik lainnya, yakni MatemaTEAka yang terbuat dari campuran buah jeruk, nanas, apel, dan biji markisa, KiTEAwi Yakult yang mengandung buah kiwi asli dengan lemon jelly dan Yakult, serta masih banyak lagi.

Seluruh menu Menantea dapat dinikmati dengan harga sekitar Rp20.000. Ditambah lagi dengan promo Cashback 30% dari ShopeePay yang pastinya bisa membuat semakin berhemat. (RO/A-1)