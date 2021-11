Raih People of The Year 2021, Nadiem Dedikasikan untuk Para Guru

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menerima penghargaan People of The Year Tahun 2021 untuk kategori Innovative Governmental Organization dari Metro TV. Nadiem mendedikasikan pengharagaan kepada para guru-guru tangguh Indonesia yang terus berinovasi di kala pandemi demi memberikan layanan pembelajaran terbaik kepada generasi penerus bangsa.

"Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini kepada guru-guru se-Indonesia. Terima kasih atas ketangguhan Anda," ujar Nadiem usai menerima penghargaan di Grand Studio Metro TV, Rabu (24/11).

Nadiem juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim di Kemendikbud-Ristek yang telah bekerja keras untuk terus menghadirkan inovasi di tengah pandemi. Inovasi, merupakan filsafat utama dari program Merdeka Belajar. Untuk itu, Kemendikbud-Ristek haruslah menjadi teladan berinovasi jika ingin mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan melakukan inovasi dalam pembelajaran.

"Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada tim di Kemendikbudristek yang bisa menjadi panutan bagi para guru-guru, kepala dinas, dan sekolah-sekolah untuk segera melangkah ke depan dan melakukan inovasi," kata dia.

Selain Mendikbud-Ristek, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito yang mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menerima penghargaan serupa.

Sebelumnya, dalam kata pengantarnya, Presiden Direktur Metro TV Don Bosco menyampaikan bahwa sejak pandemi, peran pemerintah pusat semakin penting.

"Peran kementerian atau lembaga yang berada di pusat menjadi parameter bagi dewan juri untuk menetapkan siapa yang layak mendapatkan People of The Year Metro TV 2021," tutur Don Bosco yang juga menjadi Ketua Dewan Juri People of The Year 2021.

Indikator yang digunakan Dewan Juri adalah kreativitas dan kualitas inovasi. Kemudian, bagaimana kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan oleh pejabat di berbagai jenjang hingga berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Serta sejauh mana konsistensi sang tokoh untuk memperjuangkan kebijakan tersebut.

Penghargaan People of The Year diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Metro TV yang ke-21. Pada tahun ini, Metro TV memberikan penghargaan People of The Year kepada sembilan kategori, antara lain Best Governor for Inclusive Economic Growth, Best Governor for Empowerment & Education, Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemi, Best Governor for E-Gov & Digital Innovation, Innovative Governmental Organization, Scientific Breakthrough Against Pandemi, Corporation Participation Against Pandemi, Patron of Development Partnership, dan Lifetime Achievement.(H-3)