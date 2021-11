BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Tulis Berhadiah Total Rp83,5 Juta

DALAM rangka menyambut HUT Ke-44 yang akan jatuh pada 5 Desember mendatang, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menggelar lomba tulis bagi jurnalis media cetak dan online dengan tema 'BPJAMSOSTEK Adaptif dan Solutif Untuk Pekerja Indonesia'. Melalui kegiatan tersebut BPJAMSOSTEK ingin memberikan apresiasi bagi para jurnalis yang selama ini telah berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.



Dari tema utama tersebut, BPJAMSOSTEK menurunkannya dalam 3 sub tema yang dapat dipilih oleh peserta. Yaitu 'Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal', yang juga merupakan fokus utama BPJAMSOSTEK pada tahun 2022, serta 'Manfaat Jaminan Sosial Dari BPJAMSOSTEK', dan 'Digitalisasi Layanan BPJAMSOSTEK' sebagai sub tema alternatif.



“Melalui lomba ini kami ingin memacu semangat rekan-rekan jurnalis untuk terus mengedukasi masyarakat tekait layanan dan manfaat yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK melalui beragam artikel yang dipublikasikan. Karena masih banyak pekerja, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerika Upah (BPU) yang belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan” terang Pps. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK Dian Agung Senoaji.



Dalam kompetisi kali ini, BPJAMSOSTEK memberikan hadiah total Rp83,5 juta untuk seluruh pemenang dari 3 kategori. Yaitu Hard News Media Online, Feature Media Online, dan Feature Media Cetak.



Untuk dapat membawa pulang hadiah tersebut, peserta wajib mendaftar dan mengirimkan artikel yang telah dipublikasikan di media masing-masing selama periode 1 Januari-5 Desember 2021 melalui link http://bit.ly/BPJAMSOSTEKjournalistswritingcompetition. Peserta juga dapat mengirimkan lebih dari satu artikel dan tulisan yang dikirimkan harus merupakan karya sendiri serta tidak mengandung unsur SARA.



Seluruh karya nantinya akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri, Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Ahmad Djauhar dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.



“Saya mengajak rekan-rekan jurnalis untuk meramaikan perayaan HUT BPJAMSOSTEK ke-44 dengan cara turut serta pada kompetisi ini, kirimkan karya terbaik sebanyak mungkin karena kompetisi ini selain memiliki value edukasi yang positif sekaligus hadiah yang menarik," tutup Dian. (RO/OL-10)