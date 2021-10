THE WUR by Subject 2022, UI Terbaik Pada Bidang Clinical dan Health di Indonesia

UNIVERSITAS Indonesia (UI) kembali mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi (PT) terbaik di Indonesia pada bidang ilmu Clinical and Health, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan PT dunia Times Higher Education (THE). THE merilis THE World University Rankings (WUR) by Subject 2022 untuk 3 bidang ilmu yaitu Life Sciences, Physical Sciences, dan Clinical and Health melalui laman https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject.

THE WUR by Subject tersebut menempatkan UI di urutan 1 secara nasional dan peringkat 401–500 di dunia pada bidang Clinical and Health dengan rentang skor 31.3-34.3/100. UI unggul pada seluruh indikator penilaian dengan skor 30.2 pada teaching, 20.4 pada research, 35.3 pada citations, 66.5 pada international outlook, dan 56.4 pada industry income dibandingkan universitas lain di Indonesia.

Pada bidang Life Sciences, UI menempati peringkat 801+ dengan rentang skor 17.8-24.9/100. UI unggul di Indonesia pada indikator teaching dengan skor 25.5 dan international outlook dengan skor 47.5. Lebih lanjut, pada bidang Physical Sciences UI berada di peringkat 801–1000 dengan rentang skor 17.8-24.9/100. UI unggul di Indonesia pada indikator industry income dengan skor 98.5, dan international outlook dengan skor 40.6.

Baca juga: Jauhkan Jerat Honorer Seumur Hidup, AGPAII Minta Afirmasi Seleksi PPPK

THE WUR by Subject 2022 menggunakan indikator kinerja yang sama dengan THE WUR 2022 yang telah dikalibrasi untuk menyesuaikan setiap bidang. THE WUR by Subject 2022 melakukan penilaian pemeringkatan berdasarkan lima indikator, yaitu Industry Income (2,5%), International Outlook (7,5%), Teaching (27,5%), Research (27,5%), dan Citations (35%).

Dalam menentukan pemeringkatan ini, pada bidang Physical Sciences mencakup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (selain Biology & Geography), dan Sekolah Ilmu Lingkungan. Disiplin ilmu yang tercakup adalah mathematics and statistics, physics and astronomy, chemistry, geology, environmental sciences, earth and marine sciences. Tahun ini terdapat peningkatan universitas yang masuk ke dalam pemeringkatan dari 1149 di tahun 2021 menjadi 1227 di tahun 2022.

Selain itu, pada bidang Clinical & Health mencakup Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Farmasi. Disiplin ilmu yang tercakup adalah medicine and dentistry, and other health. Terdapat peningkatan universitas yang masuk ke dalam pemeringkatan dari 856 di tahun 2021 menjadi 925 di tahun 2022.

Rektor UI Prof. Ari Kuncoro menyatakan bahwa pencapaian tersebut adalah hasil akumulasi kerja sama semua elemen di UI. Semuanya terus berkontribusi dan bersinergi memberikan sumbangsih menuju UI yang lebih prestisius, bertransformasi menjadi Entrepreneurial University dan Smart Campus.

"UI memiliki banyak keunggulan, dan salah satunya dalam menyelenggarakan program pendidikan berbagai rumpun ilmu yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat bidang ilmu tersebut. Kolaborasi berbagai ragam keilmuan yang tersedia di Kampus UI itu diharapkan dapat menghasilkan pengembangan ilmu, dan berbagai inovasi kreatif yang bermanfaat bagi rakyat dan Bangsa Indonesia. Setiap program studi yang diselenggarakan UI, baik program pendidikan vokasi, sarjana, maupun pascasarjana, mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global," ujarnya dalam keterangan, Selasa (5/10).

Adapun, UI menduduki peringkat teratas di Indonesia berdasarkan THE World University Rankings 2022, dan berada dalam kelompok peringkat 801-1000 dunia dengan overall score 27.2-31.9. UI menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk ke dalam kelompok tersebut. Sebanyak 1662 perguruan tinggi di 99 negara di dunia, masuk ke dalam Pemeringkatan THE World University Rankings 2022. (H-3)