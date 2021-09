iFortepreneur 4.0 Dukung Digitalisasi UMKM Di Indonesia

PANDEMI Covid-19 yang terjadi menimbulkan dampak besar di berbagai bidang. Di sektor ekonomi, para pelaku UMKM menjadi salah satu pihak yang terkena dampak besar pandemi Covid-19 yang terjadi.

"Sudah setahun lebih Indonesia dilanda pandemi covid-19. Imbasnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha termasuk UMKM, terganggu," ungkap Vice President Director of Technology and Operation PT iForte Solusi Infotek, Rony Ardhitia dalam webinar 'Kebangkitan UMKM Kreatif Indonesia', Kamis (16/9).

Namun, jelas Rony, pandemi Covid-19 juga membuka kesempatan-kesempatan baru yang salah satunya adalah pertumbuhan transformasi di dunia digital. Ia mengatakan, saat ini, mau tidak kita harus membiasakan dengan platform digital di segala bidang.

Menurutnya digitalisasi atau bertransformasi ke digital menjadi momentum semua pihak termasuk pelaku UMKM dalam menciptakan postur ekonomi atau ekosistem bisnis yang lebih maju dan dapat meningkatkan produktivitas usaha di masa-masa mendatang. Digitalisasi, jelasnya, sudah sewajarnya dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Sekarang semua bidang harus bertransformasi secara digital. Kebutuhan digitalisasi adalah momentum sekaligus tantangan bagi kita semua untuk membuat sarana pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih baik," jelasnya.

Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk pertumbuhan transformasi digital pada industri UMKM Indonesia, iForte mempersembahkan program iFortepreneur 4.0. Victor Sihombing, Head of Marketing Communication iForte mengatakan iFortepreneur 4.0 ini adalah perwujudan spirit connectivity for better life untuk mendukung pertumbuhan digitalisasi UMKM Indonesia.

Melalui iFortepreneur 4.0, jelasnya, iForte mengadakan kompetisi digital business plan dan serangkaian kegiatan sistemik untuk menyediakan ajang pembelajaran, berbagi wawasan, dan semangat untuk bertransformasi secara digital bagi pelaku industri UMKM Indonesia.

"Dengan adanya program iFortepreneur 4.0 diharapakan dapat membangkitkan semangat bagi para UKM Indonesia untuk bertahanan ditengah kondisi pandemi dan dapat mencitpakan ekosistem bisnis yang lebih maju dan produktif," tegasnya. (RO/OL-15)