Kraft Heinz Menangkan Best Companies to Work For in Asia 2021

Pada hari ini Kraft Heinz mengumumkan kemenangannya dalam penghargaan “Best Companies to Work For in Asia 2021” yang diselenggarakan oleh HR Asia secara virtual tadi malam. Penghargaan ini merupakan penghargaan kedua kalinya yang diberikan kepada Kraft Heinz sejak tahun 2020 lalu, dimana tahun ini Kraft Heinz berhasil menjadi salah satu pemenang dari 250 perusahaan yang berpartisipasi.

Penghargaan diterima oleh Bapak Steven Debrabandere sebagai Managing Director Kraft Heinz Indonesia & Papua New Guinea (ID&PNG) dan serta Ibu Dina Sitopu sebagai People and Performance Director Kraft Heinz ID & PNG.

Steven Debrabandere, Managing Director Kraft Heinz Indonesia & PNG mengatakan, “Seluruh tim di Kraft Heinz merupakan fondasi dari bisnis kami. Di saat masa pandemi seperti saat ini, kami terus berupaya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan tim kami dapat terus tepenuhi. Oleh karena itu, kami mentransformasi cara kami bekerja sambil tetap mengedepankan kolaborasi, komunikasi, dan engagement di antara tim kami.”

Tahun ini, Kraft Heinz kembali menerima penghargaan setelah melalui beberapa tahap penilaian, mulai dari survei online kepada karyawan hingga tahap audit dan presentasi. Penilaian dilakukan dengan Total Engagement Assesment Model yang terdiri dari tiga aspek utama yaitu (1) Collective Organizational for Real Engagement (2) Heart, Mind, Soul, dan terakhir (3) Think, Feel, Do. Hasil evaluasi menilai Kraft Heinz menunjukan hasil yang sangat baik terhadap tiga aspek tersebut.

Dina Sitopu, People and Performance Director Kraft Heinz Indonesia & PNG menambahkan, “Penghargaan ini merupakan bukti dari keberhasilan kami bersama yang telah secara konsisten membangun kultur kerja yang positif, inovatif, kolaboratif, dan mengedepankan perkembangan dan kesejahteraan karyawan. Terima kasih kepada seluruh tim Kraft Heinz, kami sangat bangga melihat bagaimana seluruh tim berkomitmen untuk selalu memberikan hasil yang terbaik untuk mencapai tujuan bersama.This is the power of WE. Let’s make life delicious!,” katanya dalam konferensi pers virtual, pagi tadi.

Berbagai program secara konsisten dikembangkan di Kraft Heinz mulai dari karir dan pengembangan talent, termasuk pelatihan offline, online dan program kompetisi belajar yang baru diluncurkan tahun ini.

Program ini memberikan waktu pada tim minimal 90 menit setiap bulan untuk belajar yang kemudian dikompetisikan. Program well-being karyawan juga dikembangkan secara konsisten yang mencakup tiga bidang: Kesejahteraan fisik, mental, dan Finansial dan implementasikan melalui berbagai program, mulai dari kegiatan olahraga, kelas kesehatan, workshop keuangan, dan hiburan.

Tim Kraft Heinz juga mendapat fasilitas Employee Assistance Program yaitu layanan konseling dengan professional kesehatan mental 24/7. Kegiatan engagement untuk meningkatkan kolaborasi tim juga terus dilaksanakan dengan berbagai inovasi kegiatan virtual yang dilakukan setiap bulan yang dilengkapi dengan survei tingkat engagement setiap kuartal untuk mengetahui masukan dan input para tim.

Penghargaan yang diterima Kraft Heinz semakin menegaskan komitmen perusahaan terhadap karyawannya, terutama selama masa pandemi saat ini. Kraft Heinz terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan membantu karyawan untuk terus tumbuh dan berkembang di perusahaan. (OL-12)