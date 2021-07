Rekomendasi Vitamin C Terbaik untuk Tingkatkan Imunitas Tubuh di Bawah Rp100 Ribuan

APAKAH kamu sedang mencari rekomendasi vitamin C terbaik?



Tentu mencari vitamin sekarang lebih membingungkan karena ada banyak merek yang mengeluarkannya dengan berbagai harga dan manfaat.



Apa saja yang perlu diperhatikan dari sebuah produk vitamin C yang bagus?



Rekomendasi Vitamin C untuk boosting daya tahan tubuh

Kita mengkonsumsi vitamin C saat lelah atau merasa akan jatuh sakit. Ada banyak merek vitamin C di pasaran, mulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.



Berikut adalah beberapa pilihan rekomendasi vitamin C terbaik di bawah Rp100 ribu yang terjangkau untuk kamu pertimbangkan.



1. Redoxon Triple Action

Kandungan vitamin C yang dilengkapi dengan vitamin D dan Zinc, menjadikan Redoxon Triple Action pilihan lengkap untuk meningkatkan daya imunitas badan secara menyeluruh. Sediakan vitamin C ini di rumah dan kala bepergian.



Redoxon Triple Action memiliki 1000 mg vitamin C untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian kamu. Dukung dengan vitamin D dan Zinc yang membantu kinerja vitamin C dan sel darah putih untuk memberikan perlindungan lebih optimal. Harganya sekitar Rp45 ribu-Rp60 ribu.



2. Imboost Effervescent With Vitamin C

Suplemen kesehatan ini adalah salah satu rekomendasi vitamin c yang dijual secara bebas dan memiliki kandungan yang lengkap untuk menunjang efek vitamin C untuk menyehatkan tubuh. Imboost Effervescent Vitamin C berbentuk tablet yang akan larut pada segelas air putih.



Dengan Echinacea purpurea Herba Dry Juice Concentrate, Zinc Picolinate, dan vitamin C 500, vitamin C ini mampu melindungi tubuh dan meningkatkan daya tahannya. Bahkan dokter merekomendasikannya untuk penunjang kesembuhan penyakit tertentu. Berapa harganya? Hanya sekitar Rp60 ribuan.



3. Holisticare Ester C

Vitamin C kerap menimbulkan masalah asam lambung karena kandungan asam di dalamnya. Seperti kamu memakan jeruk atau lemon yang asam. Nah, holisticare Ester C adalah pilihan yang paling tepat untuk mengatasinya.



Ester C dapat menolak radikal bebas, polusi, kuman, dan virus tanpa harus khawatir mengalami nyeri karena asam lambung kambuh. Harganya yang sekitar Rp50 ribuan, tentu membuatnya jadi pilihan terjangkau yang lengkap.



4. Enervon C

Rekomendasi vitamin C ini sangat memiliki berbagai kandungan multivitamin yang dibutuhkan badan. Tiap tabletnya berisi vitamin C dan B kompleks yang sesuai untuk memulihkan kondisi tubuh yang lelah atau sakit.



Asupan vitaminnya dapat dikonsumsi setiap hari, sesuai dengan saran pemakaian yang tertera pada kemasannya.



5. Vitacimin

Kalau opsi vitamin C ini memiliki beragam pilihan rasa dan bukan hanya tersedia dalam rasa jeruk saja. Ada rasa blueberry, sweet orange, dan masih banyak lagi rasa lainnya. Jadi, kamu dapat memilih rasa yang berbeda sesuai keinginan.



Vitamin C hisap ini memiliki rasa yang manis dan enak untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian dengan harga yang sangat terjangkau. Dua buah tabletnya dihargai hanya Rp3 ribuan saja.



Ayo berikan vitamin C yang dibutuhkan tubuh sebagai jaga-jaga kala sakit atau untuk memulihkan tubuh.



Rekomendasi vitamin c di atas dapat dijadikan referensi, khususnya kalau kamu memiliki budget terbatas. Manfaatkan kampanye belanja 8.8 Pesta Diskon Supermarket di shopee untuk berbelanja suplemen vitamin C pada promo Kesehatan Day yang berlangsung hingga 22 Juli 2021 nanti.



Memanfaatkan event tersebut untuk memenuhi kebutuhan vitamin kamu dengan harga yang sangat terjangkau. Ketahui berbagai rekomendasi vitamin c dan produk lainnya.



Nikmati berbagai promo belanja lainnya seperti Serba Seribu, Gratis Ongkir TIAP HARI dan Cashback S/D 50%. Kunjungi shopee sekarang juga dan memanfaatkan berbagai diskonnya. (RO/OL-10)