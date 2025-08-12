Aplikasi ShopeePay 9.9 Festival Serba Murah, Bayar QRIS Cuma Seribu hingga Hadiah Mobil

President Director ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari dalam media gathering di Jakarta.(MI/Ihfa Firdausya)

DOMPET digital serba bisa ShopeePay menghadirkan program spesial Aplikasi ShopeePay 9.9 Festival Serba Murah mulai 11 Agustus-14 September 2025. Lewat program ini, pengguna di seluruh Indonesia dapat menikmati berbagai penawaran menarik, mulai dari Bayar QRIS Serba Seribu, kesempatan memenangkan Grand Prize mobil Toyota Agya, hingga Flash Sale Pulsa & PLN Rp99.

President Director ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari menyebut kampanye 9.9 selalu menjadi momen spesial yang ditunggu-tunggu. Tahun ini menjadi lebih spesial lagi karena aplikasi ShopeePay menghadirkan banyak promo menarik di berbagai merchant favorit para penggunanya.

Lala, sapaan Eka Nilam Dari, mengatakan inisiatif program Aplikasi ShopeePay 9.9 Festival Serba Murah merupakan bagian dari komitmen ShopeePay dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital di Indonesia, baik bagi pengguna maupun pelaku usaha.

Baca juga : 6 Cara Mudah Transfer Uang dari ShopeePay ke Rekening Bank

“Sebagai platform keuangan digital yang dekat dengan keseharian pengguna, kami melihat bahwa masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan kemudahan transaksi digital, maupun saat melakukan pembayaran secara langsung di merchant,” paparnya dalam media gathering di Jakarta, Selasa (12/8).

Melalui program Aplikasi ShopeePay 9.9 Festival Serba Murah, pihaknya ingin mendorong pengguna mendapatkan lebih banyak manfaat saat bertransaksi, sekaligus membantu merchant lokal menjangkau pelanggan baru dengan promo yang benar-benar terasa.

“QRIS Serba Seribu, misalnya, kami hadirkan sebagai win win solution: pengguna bisa lebih hemat, sementara merchant berpeluang meningkatkan traffic dan transaksi,” kata Lala.

Baca juga : Cara Mengisi Saldo ShopeePay Lewat ATM, M-Banking, dan Indomaret

Ia memaparkan tiga program utama dalam kampanye Aplikasi ShopeePay 9.9 Festival Serba Murah. Pertama, Bayar QRIS Serba Seribu. Dalam program ini, pengguna dapat membeli produk pilihan di merchant seperti Alfamart, Indomaret, Mie Gacoan, Shihlin, Solaria, dan banyak merchant lainnya dengan harga spesial Rp1.000 atau Rp9.000. Promo ini berlangsung dari tanggal 16 Agustus hingga 14 September 2025.

Ketentuannya, pada 16–31 Agustus berlaku setiap akhir pekan (Sabtu & Minggu) dengan kuota 1x/pengguna/merchant/minggu. Lalu pada 1–14 September berlaku setiap hari dengan kuota 1x/pengguna/merchant/periode.

Selain tiga program utama, pengguna ShopeePay juga dapat menikmati promo-promo eksklusif lainnya. Pertama yakni Sebar ShopeePay, yakni kesempatan mendapat saldo hingga Rp19.000 khusus di tanggal 18 & 25 Agustus, serta pada tanggal 4, 8, 9, dan 10 September 2025.



Kedua, Transfer Unik Berhadiah, yakni transfer ke sesama ShopeePay dari 25 Agustus – 11 September 2025. Pengguna berkesempatan untuk memenangkan total hadiah hingga Rp9 juta setiap harinya serta bonus koin hingga Rp99.000.

Program Aplikasi ShopeePay 9.9 Festival Serba Murah ini juga menggandeng figur publik Sarwendah. Sebagai pengguna ShopeePay, ia mengakui aplikasi tersebut membantunya mengatur semua kebutuhan rumah tangga, dari mulai anak-anak, hingga keuangan.

“Di ShopeePay benefit yang ditawarkan banyak banget. Bagi aku ini merupakan solusi yang praktis, gampang, untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja kebutuhan pokok, pesan makanan, sampai bayar tagihan, kirim uang, isi saldo. Semuanya bisa dilakukan di satu aplikasi,” ungkapnya.

“Apalagi ada (program) Aplikasi ShopeePay 9.9 Festival Serba Murah, momennya pas dan memudahkan semua orang untuk hemat, mengatur kebutuhan rumah tangga, terus all in,” imbuhnya.

Lala menambahkan bahwa ShopeePay merupakan e-wallet yang fokus ke iklusi keuangan digital. Pihaknya pun berkomitmen untuk memperluas iklusi finansial digital untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Itu sesuai dengan misi kita untuk lebih melayani masyarakat di Indonesia yang belum terlayani melalui teknologi. Pastinya dengan kehadiran ShopeePay kita semakin mendorong pertumbuhan transaksi digital,” ujar Lala.

ShopeePay juga bekerja sama dengan pemerintah dan Bank Indonesia melalui program-program seperti QRIS Tap dan QRIS Cross Border. “Jadi sekarang ShopeePay sudah bisa dipakai untuk transaksi transportasi dengan metode tap. Kemudian melalui QRIS Cross Border, teman-teman yang pergi ke negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, ShopeePay juga bisa digunakan. Sekarang kita sudah mulai mengembangkan untuk negara lainnya, seperti Jepang dan Tiongkok. Sebentar lagi kita akan merambah ke lebih banyak negara,” tutupnya. (E-2)