Lima Mahasiswa Prasmul Peraih Beasiswa IISMA Siap Jadi Technopreneur

LIMA orang mahasiswa Fakultas Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul) berhasil meraih beasiswa kredibel Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) yang diumumkan pada 28 Mei 2021.

Keberangkatan mahasiwa penerima IISMA akan dimulai pada Agustus 2021 mendatang.

Mereka akan membuka kesempatan untuk mengikuti mata kuliah unggulan di perguruan tinggi terkemuka di dunia.

Hal itu menjadi capaian luar biasa bagi mahasiwa STEM Prasmul di tengah persaingan yang kompetitif dengan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi proses pembelajaran.

Mahasiswa STEM Prasmul yang berprestasi ini adalah Zaida Jameela Heinrich di University of Glasgow, Vincentius Christopher Calvin dan Felicya Irenea Darmawi di University of Pennsylvania, Christine Olivia di Middle East Technical University dan Angelique Allison di University of Waterloo.

Kelima mahasiswa tersebut berasal dari Program Studi Renewable Energy Engineering dan Business Mathematics, Fakultas STEM Prasmul.

Di STEM Prasmul, mahasiswa tidak hanya disiapkan sebagai engineer saja tapi juga memiliki visi dan wawasan bisnis untuk menjadi technopreneur masa depan.

Untuk mewujudkan hal ini, mahasiwa didukung dengan kurikulum pembelajaran yang aplikatif, fasilitas laboratorium yang advance dan lengkap, pusat pengembangan karir dan peluang kerja sama dengan industri.

“Hal ini sesuai dengan visi STEM Prasmul untuk mencetak technoprenuer skala global di masa depan, dan IISMA bisa memberikan pengalaman langsung pada mahasiwa untuk terlibat dengan dunia internasional,” kata Prof. Yudi Samyudia, Dekan Fakultas STEM Prasmul pada keterangan pers, Senin (29/6).

“Tentunya, prestasi mahasiwa kami ini sangat membanggakan mengingat tidak mudah untuk masuk dalam seleksi deretan world class universities tersebut,” jelas Prof. Yudi Samyudia.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang juga meluncurkan program Beasiswa IISMA menyebutkan bahwa program itu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan lintas budaya, memperkuat jejaring internasional dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja.

Beasiswa IISMA sejalan dengan visi STEM dalam mendukung mahasiwa untuk menapak jenjang karier dan mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin bangsa berwawasan global.

“IISMA tahun ini adalah yang perdana, bagi siswa SMA yang juga tertarik bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang dan memilih kampus yang tepat. Untuk STEM sendiri, pendaftaran 2022 akan mulai dibuka pada Agustus 2021,” tutup Prof.Yudi Samyudia. (RO/OL-09)